科学家开发新方法 人类排泄物成航天员新食物源

英媒称，科学家已经开发出一种方法，可以将人类排泄物转化为一种潜在的食物来源。这个方法可以供执行火星任务或前往更遥远星球的航天员使用。
据英国《独立报》网站1月26日报道，科学家们利用微生物分解固体和液体废物，制造出了富含蛋白质和脂肪的物质。
克里斯托弗·豪斯教授说：“我们设想和测试了这样一个概念，即用微生物处理航天员的排泄物从而制造一种可食用的生物团。”
这位宾夕法尼亚州立大学的微生物研究人员还说：“这有点奇怪，但这种概念食物有点像马麦酱或蔬菜酱。吃它们就是吃一坨‘微生物黏性物’。”
在规划长时间太空旅行时，食物供应是一个主要障碍。在宇宙飞船上种植食物需要很多能源和水，而从地球上携带食物会占据空间，同时还会增加飞船的重量从而消耗更多燃料。回收废物并使之成为有营养的食品是解决这个问题的一个方法。
豪斯和同事描述了用微生物把人类排泄物制成富有营养的物质的方法。他们的研究结果发表在美国《空间研究中的生命科学》杂志上。
报道称，这个方法涉及厌氧消化——在缺乏氧气的情况下分解物质的过程。它被认为是一种分解可生物降解物质的有效途径。
豪斯说：“地球上常常利用厌氧消化过程来处理废物。我们所做工作的新奇之处在于，从这一过程中提取营养物，并将它们放进一个微生物反应器以产出食物。”
报道称，人类排泄物厌氧消化过程会生成甲烷。然后，科学家们用这种气体制造出另一种微生物，它被称为“荚膜甲基球菌”。 这种微生物目前被用作动物饲料。它含有52%的蛋白质和36%的脂肪。因此，它也有可能成为人类的一种食物来源。
研究人员说，虽然他们的方法还没有做好应用准备，但它会为人类提供一种在宇宙飞船上制造食物的新模式。
豪斯说：“想象一下，如果有人稍微调整一下我们的系统，就能从废物中回收85%的碳和氮，并把它们变成蛋白质，同时无需使用无土栽培或人造光技术。”他说：“对于外太空旅行来说，这将是一个异乎寻常的进展。”
报道称，在国际空间站，部分人类排泄物已经得到回收。国际空间站的水是从航天员的尿液中提取的。另一方面，固体排泄物则被排到太空中。
除了能有效产生一种新的食物源，这种新方法还能快速地分解废物。
豪斯说：“这就是在未来的太空旅行中有可能用到它的原因。这比种植番茄或土豆更快。”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost