库克表示：iOS更新后电池性能限制开关将上线

1月18日上午消息，苹果公司CEO库克在接受采访时表示，在降频事件发生后，苹果已经决定将在未来iOS更新后打开电池状态查询功能，并增加性能限制开关，可以让用户自主选择是否使用性能调节功能。
近期，苹果公司CEO库克接受了美国广播公司的采访，他表示，苹果公司将在未来开放电池状态查询功能，并将在最新的iOS更新中，加入性能调节开关，也就是说用户可以自行选择是否去打开此功能。
同时他还提到，如果用户选择保持CPU和GPU的性能而不去打开性能调节开关，手机可能面临耗电过快关机的风险，而且无法在紧急情况下使用iPhone。
库克在采访中表示，苹果将在下个月发布开发者测试版（可能是iOS 11.3），所以这项更新也许要在三月份才能看到。
这项功能的上线标志着用户可以随时查看自己iPhone的电池使用情况，及是否受到电源管理的限制。
2017年末，苹果陷入了“降频门”的风波中，iPhone 6，iPhone 6 Plus，iPhone 6s，iPhone 6s Plus，iPhone 7，iPhone 7 Plus和iPhone SE的iOS 11.2以上版本均受到影响，最终苹果公司发布道歉声明并降低了电池换修价格。
苹果公司称，他们将在未来的iOS更新中加入电池状态查看功能，以方便用户查看和管理手机电池的使用情况。而在最新的iOS 11.2.5的测试版中，有用户发现该功能已经上线。
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