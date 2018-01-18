中国多家航企解禁飞行模式 网友纠结：其实关机也挺好

昨天（1月17日），东方航空、海南航空接连宣布，“自1月18日起，旅客可在空中使用打开飞行模式的手机等电子设备”。
据悉，搭乘东航、海南航空的实际承运航班的旅客可以使用手机、平板电脑（Pad）、笔记本电脑、电子阅读器等便携式电子设备（PED）。
据人民日报消息，今年2月1日春运正式开启，春秋航空所有国内国际地区航班将同时“松绑”手机禁令。届时，旅客在飞行全程使用开启飞行模式的手机。
多家航空公司解禁飞机飞行模式，以后空中也可以玩手机了，一时间许多80后、90后表示“喜大普奔”。然而，先别高兴得太早。
在飞机上使用手机并非没有限制
以东方航空的规定为例，飞机上使用手机需要注意一下几点：
NO1
空中使用手机，需打开手机飞行模式，关闭蜂窝移动通信功能。而不具备飞行模式的移动电话等设备，在空中仍然被禁止使用。
NO2
超过规定尺寸的便携式电脑、PAD等大型PED设备仅可在飞机巡航阶段使用，在飞机滑行、起飞、下降和着陆等飞行关键阶段禁止使用。
NO3
在飞机滑行、起飞、下降和着陆等飞行关键阶段，移动电话、电子书等小型PED设备允许连接耳机、充电线等配件。
NO4
在低能见度飞行阶段等特殊情况下，或当飞行机组发现存在电子干扰，机组有权要求关闭机上便携式电子设备。为什么以前国内坐飞机必须关机？飞机上对手机的禁令最早始于1991年，由美国联邦通信委员会（FCC）出台规定。
实施这项规定的原因有：
1、在飞机上使用手机，会影响手机的地面基站系统；
2、手机发射的无线电波，有可能干扰飞机的导航和通信系统 。
然而到目前，还没有发生任何一起因为使用手机造成飞机通讯、导航干扰的案例，也没有明确的实验可以证明干扰的危害。
出于安全考虑，中国过去一直对飞机上使用手机等移动设备持保守态度，这主要是因为中国的通信情况比较复杂，三个运营商的电信制式、通信频道均不一样；其次，是存在数量众多且未经工信部审批的山寨机，这些山寨机的“飞行模式”未经严格测试，是否真的能够屏蔽一切信号收发无从而知。所以，飞行期间手机关机无疑是最稳妥的一种方式了。
近年来，随着相关技术的发展，国外陆续开始放开“飞行模式”。早在2013年，美国联邦航空局（FAA）就正式解禁了“旅客禁止在飞机上使用电子设备”的法规，国外许多航空公司都开放了电子设备使用的权限，比如阿联酋航空，旅客只需打开飞行模式，即可使用手机。
而中国民航局在PED（便携式电子设备）对飞机电磁干扰方面的研究与政策也在跟进中。2017年，中国民航局在《大型飞机公共航空运输承运人合格审定规则》第五次修订时放宽机上便携式电子设备（PED）的使用限制，允许航空公司为主体对便携式电子设备的影响进行评估，并制定相应的管理和使用政策。也就是，以前是政府明令禁止不能用！现在，政府把这个权力交给航空公司来评估。2018年1月16日，《机上便携式电子设备（PED）使用评估指南》予以公布，认为开放机上PED使用的条件已基本成熟。
授权航空公司不是放任不管。首先需要在飞机的技术上达到一定条件，谨防因为使用电子设备造成的风险。另外要制定相应的管理和使用政策，经民航局审定通过后，逐步开放手机使用权限。国内每家航空公司的情况都不一样，手机放开是大势所趋，但是绝没有那么简单和迅速。
比起WiFi我更关心这些服务
在飞行模式下，如果没有WiFi，那么手机就算开机也只能听听歌或者拍拍照，除此之外没有大用。而要提高机上互联网覆盖率，就意味着要花更高的价钱改装飞机。
为了实现空中WiFi，每架飞机的改装成本在300万到500万人民币之间。国内航空公司在类似项目上的投入，普遍达到亿元级别。业内人士指出，机上Wi-Fi的建设投入比火车Wi-Fi更大，预计至少3年才能逐渐达到收支平衡的状态。
目前，东航拥有国内最大的具备WIFI功能的机队，提供空中Wi-Fi服务的空中互联机队为74架，带有航空WiFi功能的航班仅提供100个免费名额体验价值258元的空中联网服务。
此次，东航率先抢跑，并打出“东方航空，欢迎开机”的宣传口号，赚足了眼球。可以想见，未来各大航空公司的空中流量大战也将一触即发。然而，我们真正需要的飞机服务是什么呢？
近日，航空数据公司OAG最新发布的《2018年准点率综合报告》显示，香港航空的准点率居亚太区榜首，全球排名第二位，而内地的航空公司无一家进入前20强。其中海南航空准点率64.59%，中国南方航空64.19%，中国东方航空61.80%，中国国际航空公司60.14%。
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