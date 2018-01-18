Visa CEO：比特币不是真正货币 我们不会处理其交易

信用卡巨头Visa CEO阿尔弗雷德·凯利（Alfred Kelly）接受CNBC采访时表示，全球最大加密货币比特币不是真正的货币，所以该公司不会处理相关业务。
凯利说：“我不认为这是一套支付系统。”他认为，虽然比特币作为一种数字货币可以在有限的范围内使用，但“Visa不会处理基于加密货币的交易。我们只会处理基于法定货币的交易。”
美元等法定货币是由政府发行的合法货币。但按照在线金融词典Investopedia的解释，这种货币并没有得到任何实物的支持。
比特币并不由任何人发行，而是需要用世界各地强大的计算机进行“挖矿”，本质就是解决特定的数学算法。挖矿机之后将这些交易写进在线区块链总账，所有的交易都会通过那里记录并分享给所有人。
目前将比特币作为一种货币接受的范围还很有限，但随着价格飙升，它已经被视作一种类似于黄金的保值手段。
凯利说：“我认为比特币如今更像一种商品，但说实话，似乎是一种投机商品。”
由于比特币过去两天价格缩水四分之一，较上月1.9万美元高点更是惨遭腰斩，所以确实包含投机成分。但即便经过最近的暴跌，比特币仍然在过去12个月上涨超过1000%。
美国银行之前也禁止其顾问为客户购买比特币相关的投资，该公司董事长兼CEO布莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）周三早些时候在财报电话会议上回答有关加密货币的问题时说：“我们告诉人们，他们可以在其他地方购买，但美林不提供这项服务。”
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