新加坡IB学校成绩出炉 再创历史新高

新加坡学国际文凭课程International Baccalaureate（IB）的学校，包括英华自主学校（ACSI），华中国际学校（HCIS），去年11月的IB文凭考试成绩都创历史新高。
英华自主学校平均分高达41.6分，其中有27名学生拿到了满分45分的好成绩。
在同一届所有的444名考生中，有84.7%学生达到40-45分，这是学校自2000年开启IB课程以来所创的最好成绩。
同时，华中国际也突破了去年的平均分36.8分，达到了37.2分的好成绩。同去年一样，该校有2名学生获得满分。
此外，该校今年的考试合格率高达100%，是8年里的第3次。
新加坡艺术学院也迎来了自2014年建立以来的最好成绩。学习IB职业相关课程IB Career-related Programme (IBCP)的学生中，超过90%学生获得了优秀。
圣若瑟国际书院的187个毕业生是历史上最多的一届，他们也表现优异，取得了37.7分的好成绩，高于上一届平均分37.2分。
该校今年也有更多高分学子，有40.6%学生得分40分以上，比较去年的32%。
包括以上这些学校，新加坡共有24所提供IB文凭的学校。
1968年创始于日内瓦，IB国际课程现已在150个国家地区拥有4783所学校。
IB文凭的学生学习6个科目，还有知识论 – 一个包含哲学、宗教和逻辑思维的课程。学生也要学一门第二语言，写一篇4000字论文和完成一份社区服务项目。
该课程每年有两次考试，分别在5月和11月。
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