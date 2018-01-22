新加坡讯，新加坡昨天公布了新加坡“硅谷”，也就是占地50公顷的榜鹅数码园区的总体规划，这个园区将在今年内动土兴建。
新加坡理工大学也将迁入榜鹅数码园区，到时学生人数将增加到1万2000个。
榜鹅数码园区在五年内建成第一期后，这里将形成数字和网络安全产业为中心的高科技园区，并制造2.8万个数字产业的职位。
海峡时报网络版称，园区所在地榜鹅北，可能成为新加坡的迷你硅谷。
新加坡副总理张志贤指出，这项建设规划将使榜鹅成为数字经济关键增长领域的枢纽。而榜鹅的居民未来也将在家门口获得优质工作的机会。
榜鹅数码园区位于即将建造的榜鹅海岸地铁站附近，占地约50公顷。主要发展商裕廊集团将率先为商业园建造大楼，将数码园区打造成网络安全、人工智能和物联网的枢纽。新加坡理工大学将从2023年迁入数码园区。
榜鹅数码园区也将同附近的住宅区结合，开辟公共空间和绿地。原有1.3公里的榜鹅路将改成步行街。数码园区的中央地带也将开辟一条800米长的校园林荫道，衔接各个发展项目，方便居民步行到科尼岛。
未来，区内还将增添新设施比如小贩中心、托儿中心以及巴士转换站等。
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