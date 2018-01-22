聚焦维持全球经济增长：经济学家担忧增速趋缓

外媒称，在金融危机爆发近10年后，全球几乎所有角落——美国、欧洲，甚至长期低迷的日本——的经济都在增长。对于经济增长是否能持续，许多经济学家都预测，至少今年能持续。但他们也担心，一些尚未解决的全球经济问题（包括收入不平等和生产率停滞）可能再次阻碍经济增长。在全球商业领袖下周齐聚达沃斯世界经济论坛之际，如何应对这些问题将成为主要议题。
据美国《纽约时报》网站1月20日报道，世界银行发展经济学高级主管尚塔亚南·德瓦拉詹说：“我们将看到，经济复苏带来的增长势头将延续至2018年。但最大的问题在于，这种势头能持续多久。这是我们最担心的问题。”
据世界银行预测，今年全球经济增速将达到3.1%，略高于3%的2017年预期水平。这将是2011年后经济危机拐点出现以来的最快增速。尽管世界发达国家的经济可能大幅减速，但世界银行预测，发展中经济体增速将加快。预计今年发展中经济体经济增速将达到4.5%，高于4.3%的2017年预期水平。
报道称，强劲反弹是市场期待已久的。在大衰退后，决策者和经济学家年年预测经济将出现更强劲的反弹，但这从未发生。
但去年世界主要经济体出现了经济学家所称的“同步复苏”。失业率下降，贸易强劲，股市大涨。也许更重要的是，企业恢复了投资。这是推动全球经济向好的关键因素。
汇丰银行全球首席经济学家珍妮特·亨利说：“我们以远高于预期的经济增速结束了2017年。2018年增速可能趋缓。”
报道称，市场预期，今年全球一些关键地区（包括欧元区和日本）的增速将放缓。世界第二大经济体中国的增速也可能减弱。
报道称，这还不是经济学家雷达上唯一的潜在危险。本轮经济复苏得益于美联储、欧元区和日本央行不遗余力的政策支持。但鉴于经济形势已经改善，央行可能减少刺激政策，从而导致利率上升。
此外，市场仍担心国际贸易遭到破坏，这种情况对当前的经济形势尤其不利，因为当前的反弹受益于强劲的出口。市场担心的主要是，特朗普政府将寻求就《北美自贸协定》等贸易协定的条款重新进行谈判，或在对华贸易问题上采取更强硬立场。
英国凯投国际宏观经济咨询公司全球首席经济学家安德鲁·肯宁哈姆说：“白宫已成为一个风险因素。”
据德国新闻电视频道网站1月20日报道，达沃斯世界经济论坛想成为推动国际合作的发动机。论坛管理委员会主席博尔格·布伦德说：“目前缺乏合作和理解。如果有合作，那么也只存在于政治家之间或者商业领袖之间。世界经济论坛可以把这些不同的角色聚集在一起，我们提供了促进合作的平台。”
布伦德说：“我们面临一些全球性挑战。”他指出了全球化和气候变化等重大问题，以及朝鲜半岛和叙利亚等地的地缘政治问题。他说：“所有这些挑战和系统性问题的共同之处是，它们都需要更多的全球合作。”
预计将有3000多人参加下周在瑞士阿尔卑斯山区小镇达沃斯举行的世界经济论坛，其中包括美国总统特朗普、法国总统马克龙和德国总理默克尔在内的大约70位国家和政府领导人。数百位全球企业首席执行官也将前往达沃斯。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost