史上首次！沙特妇女进体育场观看足球比赛 尽情呐喊拍照

西媒称，沙特妇女第一次能够从沙特的球场看台上为她们喜欢的球队俱乐部加油，在当前沙特妇女权利改善程度微小的时刻，这是一个具有历史意义的事件。
据西班牙《阿贝赛报》网站1月15日报道，28岁的阿芙南14日在父亲的陪同下，在沙特西部城市耶代的球场观看了当地两个俱乐部阿赫利和巴廷之间举行的比赛，她激动地说，“爸爸经常告诉我，总有一天我可以亲临球场观看比赛的，这一天终于到来了！”。
报道称，虽然在“家庭区”，阿芙南可以和父亲坐在一起，但是很多其他女性观众并不能与男子坐在一起看球，因为按照新规定，妇女看球必须坐在特定看台，与男子隔离。尽管如此，大约1200名身披黑色罩袍的女观众在看球时依然情绪激动，忘情地呼喊着比赛球员的名字。
阿芙南是阿赫利俱乐部的球迷，多年来她只能从电视上观看自己喜欢球队的比赛，现在她终于也能和父兄一样，亲自上球场为球队呐喊、一睹球员风姿并尽情拍照留念了。
虽然按照沙特传统和宗教规定，男女在公共场合仍然被严格分离，但是沙特政府最近采取了一些小小措施改善妇女权利，这些措施主要是去年刚刚被任命为王储的穆罕默德·本·萨勒曼王子推动的，其中一项重要措施是从今年6月份开始，允许妇女驾车。
2017年10月底，沙特当局宣布妇女可以前往耶代、利雅得和达曼的球场观看足球比赛。不过这项历史性措施仍然规定，妇女和男性观众需分开入场，看台隔离。球场为照顾女性观众也进行了改造，设立了女厕所并加上栅栏以防年龄小的女性跌落。
2017年9月23日，沙特妇女还首次被获准进入利雅得的法赫德国王国际体育场，参加沙特国庆日的庆祝活动。
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