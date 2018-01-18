多国监管收紧 比特币一天内暴跌25%

外媒称，受监管收紧担忧拖累，17日比特币价格一度大跌25%，自去年12月初以来首次跌破11000美元。
据美国《华尔街日报》网站1月17日报道，去年年底，比特币价格大幅上涨，达创纪录新高。彼时交易员们正为芝加哥期权交易所（CBOE）和芝加哥商品交易所（CME）推出比特币期货作准备。在CBOE交易的期货合约按计划将自推出以来首次到期，这一过程可能导致比特币价格出现更大波动。
报道称，比特币17日的跌势也源于多国政府试图加强对加密货币交易的管控力度，其中包括比特币交易火爆的韩国。上周，中国政府有关部门下令关闭部分大型比特币挖矿商的业务。
凯投国际宏观经济咨询公司助理经济学家克丽·沃尔什说，这明显让投资者慌乱不安。这是可以理解的，比特币的使用和交易越普及，就越有可能招致更加严格的监管。
沃尔什还表示，任何削弱比特币交易匿名性的机制都可能大幅降低这种加密货币的吸引力。
但CBOE的数据显示，比特币期货交易量持续上升。1月期货合约的未平仓头寸规模较高点下降不到7%，而2月和3月期货合约的交易活动正在升温。
类似17日大跌的剧烈波动对比特币而言并不鲜见，去年12月16日至22日期间比特币就曾重挫30%，11月中旬也曾大跌25%。
其他加密货币当天也纷纷下挫，市场份额位居第二的以太币跌幅达23%。
英国加密货币交易公司的数据显示，其他加密货币大幅走低，其中包括瑞波币和比特币现金。
比特币在虚拟货币市场所占份额也有所下降，以太币、瑞波币和莱特币等其他虚拟货币的份额上升。
路透社援引瑞银财富管理全球首席投资官马克·黑费尔的话称，在可能出现的其他虚拟货币的种类没有上限的情况下，比特币的市场份额持续下降，这加大了其价格崩盘的风险。
法国《论坛报》网站1月16日也报道称，最著名的虚拟货币比特币的价格，于格林尼治时间17日一度跌破11000美元大关，比前一天大跌23%至10656.46美元。这是2017年12月初以来比特币价格新低。
所有的虚拟货币都受到了比特币暴跌的影响。据彭博新闻社说，以太币、瑞波币和比特币现金在17日当天曾分别大跌12.41%、19.16%和15.51%。分析师们认为，比特币的这种走势主要是各国当局对虚拟货币加强管控所致，尤其是韩国和中国。
交易经纪商艾福瑞公司分析师尼尔·威尔逊17日上午评论说：“解释比特币的走势一直都很困难，但是这次深跌……可以很好地解释为主要是管控意图强化的迹象所致。”
韩国政府上周表示，韩国拟禁止虚拟货币交易平台，并称这是司法部酝酿的措施之一。凯投国际宏观经济咨询公司强调说，韩国“有一些全球规模很大的比特币交易平台”。
报道称，市场同时也盛传中国准备采取措施，彻底禁止比特币挖矿行为。而不少分析师称，中国可能是比特币挖矿最活跃的国家。
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