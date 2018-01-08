印度儿童强奸案屡禁不止 8个月大女婴遭堂兄性侵

当地时间1月28日，印度一名8个月大的女婴惨遭强奸，施暴者竟是女婴28岁的堂兄。警方称，嫌犯事发当天（28日）消失后，于周一（29日）被逮捕。嫌犯与女婴一家住在同一栋楼里，并供认了自己犯下的罪行。
据印度媒体报道，印度首都德里一名8个月女婴因遭强奸，情况危急，于周日（28日）被送往当地医院救治，医院有关部门表示，虽然现在病情稳定，但不得不对其进行手术。
女婴的父亲是一名工人，母亲是一名家庭佣工。女婴的母亲下班回来后，发现孩子浑身是血，并传来哭声。据悉，女婴父母本来将孩子委托给兄嫂照顾，期间孩子的堂兄陪她玩了一段时间。事发后女婴的父母报警，经警察检验发现女婴竟遭强奸。
英国广播公司（BBC）报道称，德里妇女委员会主任马利瓦尔（Swati Maliwal）于周一（29日）晚前往婴儿所在的医院探访，并表示这名婴儿受到了“恐怖”的伤害。她在推特上发文称，“女婴在医院的重症监护病房发出令人心碎的哭声，她的内脏遭到了可怕的伤害”。此外，马利瓦尔还直接向印度总理莫迪呼吁，需要有“更严格的法律和更多的警察”来保护印度的女孩。
自2012年印度首都德里一名23岁的女学生在公共汽车上被轮奸和谋杀以来，民众对性暴力的抗议声不断高涨。此次案件更是引发了当地数天的抗议活动，民众要求政府出台包括死刑在内的更严厉的反强奸法律。与此同时，印度各地针对妇女儿童的性侵犯案件却是屡禁不止。
此次婴儿惨遭强奸的案件令人痛心，但这并非印度首次出现类似的案件。根据印度国家犯罪记录局的最新统计数据，2016年，印度发生19765起记录在案的儿童强奸案件，2015年的统计数为10854起，增加了82%，而这一数字还在不断增加。2015年11月，一名3个月大的婴儿在印度南部城市海得拉巴（Hyderabad）被绑架和强奸。此前，一名11个月大的婴儿也被曝遭到邻居绑架和强奸。汤森路透基金会（Thomson Reuters Foundation）此前在一项调查中，将印度德里与巴西圣保罗并列成为全球针对女性犯罪最严重的城市，德里因此有了“强奸之城”的恶名。
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