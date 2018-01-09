伊朗油轮东海撞船后持续燃烧 中国严防漏油导致次生灾害

法媒称，一艘隶属于伊朗公司的油轮在东海海域与另一艘船相撞后开始漏油，中国9日正竭尽全力遏制这起漏油事件。有人警告说燃烧的油轮可能引发环境灾难。
据法新社1月9日报道，载有13.6万吨轻质原油的“桑奇”轮6日与一艘货船相撞，在上海以东160海里的水域喷发出火焰。
分析人士说，如果这艘悬挂巴拿马国旗的油轮所装载的石油全部泄漏，那将形成数十年来最大面积的浮油，这些浮油可能会杀死大片水域的海洋生物。
中国交通部说，这艘油轮9日仍在燃烧。它发布了一张“桑奇”轮笼罩在烟雾和火焰中的照片。
绿色和平组织东亚分部在致法新社的声明中说：“随着这艘油轮起火，预计这种凝析油的大部分将被烧掉而不是进入水中。”
“然而，如果油轮在油污燃尽前沉没，那么清理程序将是极为困难的。现在重要的是弄清楚其中有多少石油已经烧掉，还有多少石油泄漏到了海里。”
中国外交部8日表示，已派出清污船只赶往现场，防止发生次生灾害。
中国交通部说，9日扩大了对31名失踪船员（已找到1名失踪船员遗体——本网注）的搜索，13艘搜救船正在油轮周边900平方海里范围内进行不间断的搜索。它还说，由于海上条件恶劣，救援行动受阻，救援人员遭受了暴雨、风和海浪的袭击。
交通部警告说，油轮有爆炸和沉没的危险，有毒气体对现场救援人员非常有害。8日傍晚，一艘携带防护服、防毒（火）面具和气体检测设备的船只被派往事故现场。
报道称，“桑奇”轮是在前往韩国途中与“长峰水晶”轮相撞的，后者是一艘在香港注册的散货船。“长峰水晶”轮上的21名中国船员已获救，但当时“桑奇”轮上的30名伊朗人和两名孟加拉国人失踪。
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