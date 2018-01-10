美媒文章：中国改变非洲，非洲也改变中国

美国石英财经网站1月8日刊发题为《就像中国改变了非洲一样，非洲也在改变着中国》的文章称，中国企业、企业家以及中央和地方政府在非洲国家大举投资已不再是新闻。在整个非洲大陆，中国的电器、服装和其他产品充斥当地市场。现在中国生产的非洲蜡染布比原版的更畅销。而且，人们正在埃塞俄比亚、卢旺达、尼日利亚等地看到越来越多中国人开办的工厂。据说，首家中非汽车制造厂很快将落户喀麦隆。
文章称，不仅是商业。每年有数千名非洲学生获得中国政府奖学金前往中国学习。中国接待了数千名非洲官员和政治家。中国政府在整个非洲大陆投资兴建了40多所语言学校和孔子学院，教授普通话和中国文化。中国外交人员也介入了南苏丹内战、厄立特里亚同吉布提之间的边界争端等地区冲突调解中。
文章称，中非故事不仅仅是关于是救星还是压迫者的问题——用这种方式来界定中非关系是对所有形成这种联系的有趣和有进取心的人们的一种伤害。
文章称，这些联系最有趣的部分是，它们构成了一种新的全球化，一种世界的很多地方都不关注的全球化，它被一位研究人员描述为“来自底层的全球化”形式。在广州，人们会发现来自尼日利亚、加纳、肯尼亚、索马里的企业家在开办工厂，提供物流服务，经营其他真正与全世界都有关联的企业。
在非洲国家，有越来越多的中国人从未想到自己会留在非洲这么长时间。但现在，他们说不能回去了，因为身在非洲已经改变了他们。这就引出了另一个问题。非洲对中国或世界其他国家的影响又如何呢？
文章称，一些中国大公司在非洲成长，它们在这里设立了自己的第一批海外企业，获得的经验将影响它们在世界其他地方的运作方式。另一些企业则拥有主要的非洲股东。
文章称，在中国城市学习或经商的非洲学生及企业家客观上已经使中国这个长期的移民输出国认识到，自己也是一个移民目的地。中国在非洲的形象对北京很重要。中国最近实施了完全禁止象牙销售的禁令，这是非洲环保人士为帮助非洲大陆正在消失的大象种群一直在倡导的行动。在非洲国家运营的中国国有企业也受到鼓励，开展更多的社区工作。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost