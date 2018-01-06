新加坡5家电容器制造商共谋垄断 巨额罚款破历史记录

新加坡四大电容器制造商被发现与第五家公司松下工业设备（新加坡和马来西亚）（Panasonic）密谋统一定价，垄断市场，被新加坡竞争局罚款1950万元。
这五家公司分别为松下、Elna电子、尼吉康新加坡、Rubycon新加坡和新加坡贵弥功，总部都在日本。这些公司还被美国、中国、日本、台湾和欧洲政府发现进行垄断活动，又称卡特尔（Cartel）。
这次竞争局给出的罚款额远远打破了2014年全球垄断案的715万元罚款记录。
这五家公司共同占领了本地铝电解质电容器市场的2/3，可不仅仅是半壁江山。这种电容器经常被用在电脑和家用电器中，比如洗衣机、电视和冰箱。
这么一说，它们岂不是还间接控制了这些民用电器的价格？该罚！
自1997年开始，这些公司就在不同时期开展这些罪行，一共长达16年。
竞争据调查显示，几乎每个月，每家公司都会派代表在新加坡密谋垄断之事。松下和Elna在2009年2月后最先停止派送代表，而其他公司在2013年3月后才停止。
贵弥功和尼吉康被罚款最多，高达690万元。然后是Rubycon，470万元，和Elna，85万3227元。罚款金额是由每个公司的营业额和其他因素决定的。
松下未被罚款，因为它是在2003年第一个揭发垄断行为的公司。根据竞争局的从宽处理方案，第一个揭发犯罪行为的可以免去最多100%的罚款。之后的申请者则获得最多50%的罚款减轻。这五家公司中，只有尼吉康没有被从宽处理。
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