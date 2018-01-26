欧洲铺开红毯欢迎中国游客 法媒：除了WIFI热水也很重要

法媒称，中国游客花钱大方，而且来欧洲旅游的人数在未来5年将激增近70%。因此，旧大陆上的各国正铺开红地毯，营造宾至如归的感觉。
据法新社1月20日报道，欧洲旅游委员会称，2017年共有1240万人次的中国人赴欧，其中多数为跟团游游客。中国旅游研究院预计，到2022年，这个数字将达到2080万。
在欧中旅游年于此开幕之际，中国旅游研究院院长戴斌说：“几年前，中国人来欧洲只是为了购物。现在，他们越来越热衷于了解文化和乡村。”
报道称，欧洲旅游委员会执行董事爱德华多·桑坦德说：“节日、烹饪课程……他们希望有个人体验，到访看不到其他中国人的地方。”
桑坦德说：“他们喜欢美食、音乐、蓝天。”
中国是全球最大的出境游市场——（2017年）有1.29亿人次中国度假者出境旅游，占全球游客总数的五分之一。
他们的支出是美国游客的两倍多——2016年，中国游客总计支出2610亿美元，而美国游客的支出为1230亿美元。
报道称，向接待中国游客的旅游公司发放认证的“欢迎中国”项目执行总裁雅各布·塞尔托利说，小细节非常有助于让中国游客在欧洲感觉更自在。
他说：“给他们提供一杯热水，他们会非常高兴。”他指出，大多数中国人喜欢喝热水，而不是凉水。
酒店房间提供中文电视台和信号良好的WiFi也是一个好主意。中国人喜欢的支付方式，比如银联卡、微信支付或支付宝，也是必备的。
戴斌说：“我们希望欧洲国家能让中国人更容易获得签证。”
例如，获得很多东欧国家的签证是比较容易的。但要获得另一些国家的签证却很难。戴斌说，中国游客希望一次游览数个国家，而不是一个国家。
报道称，欧洲旅游委员会的数据显示，法国是中国游客赴欧旅游第一大目的地，61%的游客希望前往法国，其次是德国和意大利，分别为37%和28%。
然而，情况近年来开始改变，东欧游正在兴起，这不仅是因为较易获得签证以及廉价航班增多。法国和德国近年来发生的一连串恐怖袭击事件也是因素之一。2016年赴塞尔维亚旅游的中国游客数量增加了173%，赴黑山的游客数量增加了近90%。
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