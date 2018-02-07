美军称气候变化威胁美军事设施：某些基地直接瘫痪

美国《华盛顿邮报》网站1月30日报道称，五角大楼的一份新报告确认军事设施容易受到气候变化的影响，并记录了洪灾、干旱和极端气温对全美各地设施的影响。
这项评估是根据对美军训练基地、机场和其他军事设施发生的气候相关事件进行的首次调查结果得出的。
负责能源设施和环境的助理国防部长所作的这份报告说：“如果极端天气让我们的关键设施无法使用，或需要大量物力人力采取替代措施，那就是一种不可接受的影响。”
这项调查是在奥巴马政府时期开展的，调查结果于2月2日递交国会。它显示国防官员关注气候变化可能对美军构成的挑战。
曾在奥巴马政府中担任国防部高官并发起这项调查的约翰·康格说：“我们的想法是尝试弄清气候效应如何和在哪些方面影响军事设施。”
官员认为，像诺福克海军基地那样的沿海设施可能受到洪灾的破坏，内陆设施受到干旱和山火的影响。但他们需要来自这些设施的报告以清楚全国的情况。
这项调查于2014年在各军事设施开展。结果显示，军事设施最常遇到的问题是干旱、风灾和洪灾。近一半的军事设施报告没有受到影响。
这份报告提供了来自一些军事设施的例子，包括位于安纳波利斯的美国海军军官学校和位于阿拉斯加的开普利斯本远程雷达站。前者经常遭受风暴潮、洪水和飓风的侵袭，而极端天气和“波浪作用”已经破坏了后者的一处重要防波堤。
报告还提及位于科罗拉多州的美国空军军官学校和彼得森空军基地。这两处设施都曾遭遇山火。
报告指出，在少数情况下，天气相关问题严重到足以“让基地无法履行作战任务”，例如1992年遭受“安德鲁”飓风袭击后的佛罗里达州霍姆斯特德空军储备基地，以及2003年“伊莎贝尔”飓风袭击后的弗吉尼亚州兰利空军基地。
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