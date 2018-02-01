联手当地企业：Uber拓展日本和新加坡市场

总部位于旧金山的Uber公司正计划在日本拓展业务，同时，将以更快的租车速度和更便宜的乘车价格在新加坡赢得赢得市场份额。尽管最近外界猜测Uber可能在软银集团投资该公司后撤出这一地区，但他说这根本不在计划之内。
亚太地区首席商务官布鲁克斯·因特威斯尔（Brooks Entwistle）现年50岁，加入Uber前曾担任高盛集团东南亚地区总裁。他指出，“总部要求我经营和发展这里的业务，这正是我要做的。”
他说，2018年日本将成为Uber公司的主要焦点。这里是世界上最大的出租车市场之一，也是Uber至今未能破解的领域。因特威斯尔表示，Uber已与该国的几家出租车公司进行了早期接洽，希望达成多个合作关系。这家美国公司也在亚洲范围内寻求支付伙伴，希望达成与越南手机钱包公司MoMo类似的合作关系。
不过，此举可能会使Uber与软银陷入紧张状态。据知情人士透露，日本公司刚刚持有Uber 15%的股份，并希望这家美国租车公司能撤出某些亚洲市场。例如在东南亚，Uber正在与Grab竞争，而软银是后者的最大股东。如果Uber退出，两家初创公司都将节省大笔资金，并将提高美国公司的盈利能力，有利于Uber在2019年顺利实现首次公开募股（IPO）。
据知情人士透露，Grab公司的联合创始人兼CEO Anthony Tan已经开始就收购Uber业务展开初步谈判，并希望达成协议。
印度的情况也相差无几。Uber正在与Ola展开竞争，后者是印度租车市场的领军企业，背后也有软银的资助。消息人士称，Uber和Ola也开始就合作展开谈判。然而，由于合并后的企业在印度缺乏竞争对手，双方的合作可能遭到监管机构的反对。
Uber发言人拒绝对上述消息发表评论，因特威斯尔也不置一词。
对Uber来说，什么都可以谈。如果退出印度和印度尼西亚等市场，公司的盈利能力将会立刻改善，但同时将牺牲长期增长。首席执行官达拉·科斯罗沙西（Dara Khosrowshahi）近日表示，2018年该公司将继续积极扩张，希望Uber“随时随地、无处不在”。
在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上，他接受彭博新闻编辑约翰·米可斯维特（John Micklethwait）的采访时说：“Uber的基本优势之一是我们可以放眼世界，我会把Uber视为一个全球品牌。”
他拒绝就软银的影响力或潜在交易发表直接评论。日本公司在Uber公司只占有两个董事会席位，缺乏强制效力。
“软银是一个非常重要的股东，对于做正确的事，我们的许多股东都有相同的见解，”科斯罗沙西在达沃斯表示。“我们将在董事会进行讨论，制定长期战略并执行。”
自去年夏天接任Uber首席执行官以来，科斯罗沙西已经计划首次访问亚洲。本月他将出访日本和印度，会见两国的商务和政府领导人。
自从加入Uber以来，因特威斯尔一直致力于使Uber亚洲成为遵纪守法的合作典范，这与其老板的想法不谋而合。他来自美国科罗拉多州，爱好登山。他把自己在Uber的工作比作去年攀登珠穆朗玛峰。他的团队曾在27天内到达顶峰，而这通常需要60天。
“我在登山中学到的是，你要把注意力降到最低，聚精会神于手头的任务，”他说，“我正在把这一心得带到工作中，全力以赴投入亚太市场。”
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