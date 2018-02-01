出境游热潮持续高涨 中国经济增长非“空中楼阁”

美媒称，如果你想了解中国消费者正如何重塑世界，看看他们中有多少人正离开中国。
据彭博新闻社网站1月29日报道，这里指的是出国度假。中国人出境旅游在过去十年中呈爆炸式增长，并且会继续增长：只有5%的中国公民持有护照，而美国的这一比例为40%。追赶空间很大，表明这种繁荣在一定程度上可以持续。
投资者最好将关注重点置于受益者，而不仅仅是其中的中国企业。
在美国，很多公共话语聚焦于钢铁价格和廉价制成品等等，但中国经济中真正具有支配地位的主题是消费者购买力和服务业。这最初是一个国内现象，现在越来越多地发生在海外。
如果你担心中国的经济数据不实，这里有一些数字可能会让你感到安慰或者惊讶。根据世界旅游组织的数据，2016年，中国人境外旅游支出增至2610亿美元（占世界市场的21%），较2015年增长12%，是十年前的11倍。2016年，出境旅游人数增加6%，达到1.35亿人次。诸如此类的数据巩固了中国自2012年以来一直拥有的世界第一大出境旅游消费国地位。
这是如何发生的？像很多变化一样，这可以追溯到上世纪80年代的经济开放。但出境旅游真正起飞是在1995年，当时中国启动了“出境旅游目的地国家”项目。该项目允许人们组团前往数量不多但不断增加的获得批准的国家旅游。
中国游客的足迹如今遍布东南亚、非洲、北美和南美甚至还有极地。千禧一代在自驾游群体中占据支配地位，他们的兴趣从单纯的观光和购物转向了解历史和体验文化。
互联网、社交媒体、手机应用和移动支付的爆炸式发展为游客提供了更多的便利。
这对投资有什么影响？这场繁荣刚刚开始，最好的时候还没有到来。投资者应该瞄准能够吸引中国游客的目的地、行业和企业。跨国连锁酒店、旅游服务公司、航空公司以及外国奢侈品牌零售商都应该从这一趋势中受益。
中国人出境旅游是中国人海外投资和消费的先兆。这将有助于在目的地国家创造大量就业机会。携程网首席执行官称，中国每年约有1500万人次出境游客选择该公司的服务。这些游客的出境旅行在全球创造了1亿个就业岗位。
出境旅游的繁荣反映出中国人越来越富有。有些人认为中国的增长是由债务推动的“空中楼阁”，而出境旅游支出——至少在一定程度上——驳斥了这种观点。
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