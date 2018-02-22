五角大楼:阿富汗战争每年烧掉450亿美元 胜利无期

美联社2月9日报道称，五角大楼说，阿富汗战争每年耗费450亿美元税金，而且这种局面的结束遥遥无期，未来几年纳税人可能不得不继续为此买单。
一些对胜利前景持怀疑态度的国会议员2月6日就阿富汗战争的趋势对特朗普政府提出质疑。阿富汗战争是美国历史上最旷日持久的战争，现在已进入第17个年头。参议院外交关系委员会在喀布尔遭受了一连串暴力袭击之后举行了听证会。喀布尔袭击事件造成200多人丧生。
国防部负责亚洲事务的高级官员兰德尔·施赖弗说，450亿美元中包括阿富汗部队50亿美元、驻阿富汗美军130亿美元和经济援助7.8亿美元，其余为后勤保障费用。
现在的这些费用远远低于阿富汗战争高潮时期。从2010年到2012年——当时驻阿富汗美军人数多达10万人，阿富汗战争每年烧掉美国1000亿美元的税金。
目前驻阿富汗美军约有1.6万人。一些共和党和民主党的参议员都特别强调了政府持续支出的规模。半年前，特朗普总统公布了其阿富汗战争新策略，对于美军撤出这个饱受战争摧残的国家，新策略没有设定时间表，称会根据实际情况而定。
来自肯塔基州的共和党参议员兰德·保罗说，数百亿美元眼睁睁地就“在阿富汗被烧掉了”。他说：“我们进退两难，而我看不到任何希望。”
关于阿富汗政治和安全局势，来自俄勒冈州的民主党参议员杰夫·默克利描绘出了一幅暗淡的前景，他抱怨，每隔几年，美国政府就声称阿富汗战争的局势出现好转。他列举了腐败、政府失灵以及阿富汗安全部队等诸多问题，说美国希望使用军事压力迫使塔利班达成一个政治解决办法是不切实际的想法。
默克利说：“塔利班为什么要达成一个政治解决的办法？他们现在控制的地盘比2001年以来的任何时候都多。”
美国副国务卿约翰·沙利文承认形势“不乐观”。沙利文上周访问了喀布尔，与阿富汗总统阿什拉夫·加尼及其他阿富汗政府官员举行了会晤。
沙利文说：“上月发生的袭击事件令政府内部许多人震惊。我不想来这里（像亨利·基辛格那样）宣称和平即将到来……但我们有了我们笃信的策略。我们希望坚持这一策略。”
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