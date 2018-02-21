新加坡高官发文维护政府上调消费税的计划

新加坡总理李显龙和内政部长兼律政部长尚穆根20日纷纷在社交媒体脸书发布贴文，维护财政部长王瑞杰19日发表政府财政预算案时宣布上调消费税的做法。
李显龙将2018财年财政预算案形容为“能够共创美好未来的战略性综合财务计划”。谈及政府宣布计划在2021年至2025年之间将消费税上调两个百分点至9%的做法，李显龙说，这将以公平渐进的方式实行，政府也会协助国人，特别是低收入家庭适应这一变化。
他指出，政府开支，特别是医疗护理、基础建设和保安方面会增加。“尽管财政状况良好，但我们必须提前计划好，确保我们可以随时支付所需的费用。”
尚穆根则在脸书上回应了英国广播公司国际频道节目对财政预算案的讨论。他写道：“我的看法是，坦白说出实情。国人都知道我们的医疗保健开支显著增加，这一切都需要支付，就老实解释。做对的事，不要尝试走民粹路线。”
王瑞杰19日在发布预算案时说，新加坡政府已探索过谨慎财政支出、节约、借贷开展基础设施建设等各种管理未来开支的措施，但未来的开支与收入之间仍存在需要填补的缺口。为了保障新加坡未来在医疗保健、基础设施建设、教育和安全等方面投入的增长，政府有必要提高消费税。他说，消费税上调两个百分点后所取得的收入将接近新加坡每年国内生产总值的0.7%。
据报道， 2018财年新加坡政府部门的总开支预计为800亿新元，比2017财年高8.3％，预计出现6亿新元整体赤字。（新华社）
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