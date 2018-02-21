日本建筑公司大胆构想:在东京建70层木质摩天楼

据报道，日本知名建筑公司住友林业提出惊人构想，要在东京建造全球最高的70层木质摩天大厦，建筑高度达到350米。这个项目预定2041年完工，正好作为该公司庆祝成立350周年的贺礼。
据报道，这栋大楼被命名为W350，取“木”与“350周年”之意，其建材将是九成木材，一成钢材，即会用上大约18万立方米的木材。
住友林业称，W350总建筑面积为6500平方米，有大约8000个房间，建成后将用做办公室、商店、酒店和住家。大楼四面都有露台，并种植大量树木。大楼会以木材与钢柱作为支撑结构，可防地震时受损。
W350大楼的建筑成本预计6000亿日元，是建造一般摩天大楼成本的约两倍。不过住友林业表示，随着技术不断突破，估计在大楼建造期间成本会下调。
木质摩天大楼的概念早已存在，目前全球最高的木质建筑物是加拿大温哥华的一栋学生宿舍，楼高53米。美国明尼苏达州的明尼阿波利斯也有一栋18楼高的木质大楼。
比起钢骨水泥和钢材，木质建筑物较为环保，木材一般能储存碳，不会有碳排放的问题，较大的隐患是火灾。不过，现在交叉层叠胶合木材（cross laminated timber）的使用越来越普遍，这类建材防火性强，比起钢铁，即使面对高温的灼烧，之后其建筑结构仍较稳固。
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