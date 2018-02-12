为何有不少台湾人视日本为亲密友人?台教授这样说

任何一场地震发生后，各方捐款纷纷涌至，这原本是人性光辉，再正常不过的事。由于台湾曾是2011年日本“3·11”地震捐款最多的地区，因而有台湾网友将此次日本人对花莲地震的捐款，渲染为“急着报恩”。在他们眼里，日本与台湾似乎是“亲密友人”。
日本在台湾殖民统治50年，杀害至少台湾同胞40万人。照理说，台湾人民应该像韩国人一样非常痛恨日本人，但是为何却有不少台湾人视日本为亲密友人？毫无疑问，历史的曲解与掩饰是重要原因。
日据初期，的确有不少台湾英烈为了抗日而牺牲，由于日本人仇恨这些人，在日据期间是不被允许谈论的。例如雾峰林家的林朝栋、林祖密，北部的简大狮、中部的柯铁虎、南部的林少猫。而同时，不少台湾新兴权贵家族和精英，由于享受到日本殖民者的利益，成为日本皇军的“同路人”。这些大家族及精英的后代为了掩饰自己家族的不忠，为了自己的利益，他们对于台湾史的诠释就自然不客观、不公正了。
1945年日本战败，台湾光复，原来是一个可以彻底反思日本殖民台湾史的机会。但是忙于内战的国民党，在治理台湾时，也必须与当时拥有权力的台湾士绅、权贵家族合作，而这些人又是日据时期的得利者，因此，日本在台的恶行历史没有被全面深入的反省。
1949年后，两岸政治对峙，国民政府在台湾需要美国的支持，因而台湾与美日成为战略一体，台湾早期的轻工业也受日本企业的支配，这也使得台湾再次失去了全面反思殖民统治史的机会。当时的国民党为了巩固政权，又一次选择了与本省的既有精英合作。因此，台湾英烈的抗日史迹几乎从来没有被国民党政府追思过。
大量日据时代留下的权贵精英，在国民政府进行土地改革时失去了土地，即使他们得到了工商业股票的补偿，但是仍自觉是受害者，一些人去往他们熟悉的日本，将其做为“台独”运动的海外基地。
以李登辉为代表的一些“皇民”遗绪，为了要“去中国化”，不惜把国民党打成外来政权，丑化在台湾的所有贡献，而其用的手法就是歌颂日本殖民时期对台湾的现代化建设，而全然不论日本的殖民恶行。可悲的是，接续李登辉的国民党领导都没有查觉到失去台湾史论述的严重性。即使在马英九八年执政，也没有做到拨乱反正，甚而还去祭拜兴建嘉南大圳的日本工程师八田与一。
另一方面，民进党不论是在野或在朝时，都是肯定、美化日本，使得台湾的年轻人对于日据台湾史的认知有偏差，而其夸大日本政府“友好”台湾的行为，也让台湾人认为日本是最友善的。
从民进党政府对日本安倍晋三亲自书写“台湾加油”表示感激，部分网民对日本人捐款渲染为“日本网友急着报恩”来看，他们对于日本人的“友好”已经偏离理性，趋于自我想象式的投射。如果台湾内部不能正确认识日据台湾史，两岸关系不能改善，这种无由的“媚日”现象仍将会持续。
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