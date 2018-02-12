中国或超越美国成为东亚第一大援助国

美媒称，特朗普政府的“美国优先”外交政策标志着美国全球影响力的逆转以及美国从多边主义的撤退。撤退的一个组成部分就是大幅削减美国的对外援助，其他全球大国则在崛起，以填补真空。
据美国外交学者网站2月1日报道，中国在经济、文化、政治所有这些领域都是一个正在崛起的大国。在过去十年里，中国迅速发展了自己的经济，并向广大发展中国家，特别是东亚的发展中国家提供了财政援助。
报道称，随着华盛顿退出全球事务，中国的援助正在超过美国的援助，而且可能会在特朗普政府削减援助的情况下支配东亚地区。事实上，如果把对外援助简单定义为政府开发援助，那么中国在东亚的援助就大致接近美国的援助。然而，中国的许多最大的接受国都在非洲或南美，而不是在东亚。
批评者立即会指出，美国的地位不会轻易被推翻。首先，中国的援助与美国、甚至任何其他经济合作与发展组织（OECD）捐赠国的援助不一样。第二，中国的援助没有明确的管理结构。
报道认为，所有这些批评也都会回过头来对准美国：华盛顿也把援助用于政治目的，而且有许多政府机构并未协调一致地发放援助。
中国会不会超过美国成为最大的援助国？如果美国最终减少了援助规模（这一点并不能保证），使中国成为东亚最大援助国的第一条路可能是增加中国的政府开发援助。一条更加可行的路是一条更间接的路：利用中国创建的多边机构来主宰东亚的援助领域。
第一个这样的组织是亚洲基础设施投资银行（亚投行），中国成立的这个组织为亚洲各地的基础设施项目提供贷款。作为中国主导的金融机构，亚投行意义重大，因为美国不是这一新贷款机构的股东。
亚投行在只为亚洲地区提供资金的同时，也是中国抗衡美国主导的世界银行、国际货币基金组织等长期多边机构的手段。亚投行的确有来自西方国家的股东参与，然而中国是最大的股东，亚投行的总部设在北京。
第二个是“一带一路”倡议和它的丝路基金。“一带一路”倡议的重点是打造横跨欧亚地区的6条截然不同的陆上和海上线路，旨在改善中国与世界其他地区的基础设施网络，以促进经济发展。在“一带一路”倡议框架内提供的援助尤其针对的是这些贸易路线沿线的国家，比如缅甸和印度尼西亚。正如亚投行一样，“一带一路”倡议将改善亚洲国家的发展状况。
报道认为，随着中国继续提供援助和金融援助，连同亚投行的贷款政策以及“一带一路”倡议，它很可能取代美国成为东亚地区最大的外援提供者。
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