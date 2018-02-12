香港巴士侧翻事故已致19死66伤 司机或被控误杀罪

香港新界大埔公路10日傍晚发生双层巴士侧翻事故，已造成19人死亡，66人受伤。国务院港澳办向香港特区政府发去慰问函。
11日，香港政务司司长张建宗等政府官员，以及民建联副主席周浩鼎等议员到车祸现场参与路祭(如图)。东方日报网11日称，针对每年初二的贺岁烟花汇演，有市民提议取消以示哀悼。民建联议员葛佩帆称，在这时候大肆庆祝会令死难者家属更伤心，每年均有数次烟花汇演，因此倾向支持取消即将举行的一次。民主党议员胡志伟也支持取消烟花汇演，称政府应就事件表达反思及哀悼。
11日，香港汽车交通运输业总工会属下的九龙巴士分会就大埔车祸召开记者会。分会副主任黎兆聪批评九巴公司管理手法出现失误，不重视交通安全，管理层难辞其咎。有分析称，不到一年香港巴士服务发生多起致命交通事故，一起比一起严重，巴士服务响起安全警报。而安全问题的关键是巴士司机，香港巴士行业的工资水平多年来追不上通胀，低于行业工资中位数，难以吸引新人，导致加班与兼职司机越来越多。
肇事巴士司机因涉及危险驾驶导致他人死亡，以及危险驾驶导致他人严重受伤，10日晚被警方拘捕。警方正循多个方向就意外展开调查，当中包括肇事司机是否涉及误杀。大律师陆伟雄称，控告误杀罪名的门槛，比起控告不小心驾驶及危险驾驶导致他人死亡的门槛要高得多，一旦罪成，刑罚也高得多，最高可被判终身监禁;至于危险驾驶导致他人死亡及危险驾驶导致他人严重受伤，最高刑罚则分别为10年及7年。
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