美国股市再度暴跌超1000点，底部尚未到来

纽约讯，纽约股市三大股指8日暴跌，道指下跌超过1000点，跌幅为4.15%，标普指数跌3.75%，纳斯达克指数跌3.90%。
这是继本星期一暴跌1000点以上后，再度暴跌1000点。美股在星期四的整个交易时段中大幅波动，股价与债券收益率保持拉锯战，波动性仍然较高，投资者未能看到市场底部。
基准的标准普尔500指数和道琼斯工商指数，都确定进入修正区域，因为两者都从1月26日的高位下滑了超过10%。
星期四是近期大幅波动的又一个交易日，之前的大幅波动包括标准普尔500指数六年来最大单日跌幅，导致股市远离历史高点。
纽约Meridian Equity Partners的高级管理伙伴Jonathan Corpina说：“尘埃尚未厘清，我认为买卖双方正在试图弄清楚市场真正想要做什么？”
“我认为这种情况在接下来的几个交易时段会持续发生，因为所有事情都会被刷新。”
今天闭市，道琼斯工商指数下滑1032.89点，或4.15点，至23860.46点，标普500指数下跌100.66点，或3.75%，至2581点，纳斯达克综合指数下跌274.83点，或3.9%，至6777.16点。
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