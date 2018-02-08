澳学者写了本“反华”的书，结果找出版商的时候尴尬了

去年以来，澳大利亚接二连三出现反华声音，如今“剧情”又有了新进展。英国广播公司网站（BBC）今天说，澳大利亚学者汉密尔顿一本关于“中国渗透论”的新书在遭到几家出版社拒绝后，终于有望在今年3月出版。
澳学者借新书炮制“中国恐慌”
据说，这本名为《无声入侵》的新书去年底曾被委托给艾伦-昂温出版公司出版。该公司是《霍比特人》和《魔戒》系列原著的出版商，此前也与汉密尔顿合作出版过八本著作。不过这一次，他们没有延续与汉密尔顿的合作。
合作告吹消息爆出时，汉密尔顿声称，“如果此书最终无法出版，是对澳大利亚出版界的强烈讯号：他们不能出版批评中国的书。”
但出版社随后向BBC提供的声明显示，该社因须等待一些法院案件审结，决定延迟出版该书，汉尔密顿因不愿延迟出版而要求取回版权。
出版社的回应被外媒解读为：书中的一些内容比较敏感，怕出版后遭到北京的所谓“打击报复”，从而引来法律纠纷。
在市场环境下，出版商对书籍的选择最重要还是基于对市场前景的判断，一本书如果因为内容缺乏严谨甚至捕风捉影很有可能招致批评，这是出版商必然要规避的法律风险。
BBC的报道提及，即使更换了出版商，汉密尔顿也还是对原书做了一些修改，以减少其可能带来的法律诉讼风险。这说明他此前的言论更像是一种渲染，是为其新书造势。
自身焦虑加深令澳热衷祸水外引
这场出版风波不过是在澳大利亚上演的渲染“中国恐慌”的最新一例。去年以来，澳大利亚俨然成为西方“抵御中国政治渗透”最活跃的角色，该国媒体更是对此不断推波助澜。然而之所以要对外横加指责，往往还是由于内部关系处理不畅。
澳大利亚一直以多元文化的移民社会自居，华人约占其总人口5%，但华人群体依照当地规则参与政治活动，却屡屡遭到“威胁国家利益”之类的质疑。同样都是澳大利亚人，这一局面显示的其实是澳社会对待本国不同族裔的亲疏差异。
此外，在国际角色上，澳大利亚近年来的焦虑感也在日益加深：一贯受到同宗同源的西方大国庇佑，如今却要面对一个“异质”大国开始占据地区优势，澳大利亚对此不仅心理准备不足，经济乃至安全战略上的准备同样不足。
去年，澳大利亚总理特恩布尔政府曾颁布新法，阻止外国势力干涉澳大利亚的政治。
也正是因此，诸如《无声入侵》一类致力寻找外部归因的著作才会出现，进而据此炮制所谓“中国影响澳大利亚言论自由”。
而针对此类指控，中国驻澳大利亚大使成竞业就曾明确反驳“毫无根据”，且此举意在引发“中国恐慌”。
中国外交部发言人耿爽也在2月6日例行记者会上就此事进行评论时再次强调，“我们希望澳方摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止发表不负责任的言论，同中方一道在相互尊重、平等互利的基础上，推动中澳关系健康稳定发展。”
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