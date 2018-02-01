外媒揭秘朝鲜截获美军间谍船：险些引发核战 美国屈辱道歉

美国《新闻周刊》网站1月23日发表题为《朝鲜截获的美国间谍船差点儿引发核战争，50年后仍在朝鲜》的报道称，整整50年前，朝鲜截获了一艘美国间谍船，如今这艘船仍停靠在朝鲜首都平壤的一家战争博物馆里，作为一件粉碎美国海外阴谋的战利品。
朝中社1月23日发表了一篇文章，高度赞扬1968年1月23日截获“帝国主义武装间谍船”“普韦布洛”号。这一事件发生在美军在越南宣布停战前，在朝鲜特工试图在青瓦台刺杀韩国总统的事件之后。
美媒称，华盛顿和平壤为此事互相指责，但朝鲜认为其拒绝归还该船是朝鲜抗拒美国军事压力的漫长历史中一个特别紧张时刻的里程碑事件。
朝中社在文章中称：“那时候，美国派遣‘企业’号航母和机动部队到朝鲜东海，并威胁要动用核武器，除非朝鲜送还间谍船，这样一来，朝鲜半岛局势被推向了战争边缘。”
文章还称：“但是，朝鲜阐明了它的立场，即，将用报复行动对付美国的‘报复’，以全面战争对付全面战争。朝鲜的强硬立场迫使美国在道歉信上签字，表示美国政府坚决保证未来美国舰船不再侵犯朝鲜的领海。”
据报道，美国海军的“普韦布洛”号当初被正式设计为一艘环境调查船，在上世纪60年代冷战高峰时期，这种船只用于搜集外敌情报。根据美国国家安全局关于该事件的一份解密报告，该船1968年1月11日被驻日美军派去侦察苏联和朝鲜在太平洋的海军部署，“查明苏联和朝鲜对一艘情报搜集船在周边活动并对其海军部队进行监视的反应”。
报道称，美国“普韦布洛”号于1968年1月20日与一艘朝鲜猎潜艇不期而遇，1月22日又与2艘朝鲜拖网渔船擦肩而过。1月23日，朝鲜猎潜艇返回要求美国间谍船离开，否则将开火。朝鲜的援军赶到，并最终袭击美国船只，美国多名水兵重伤，其中一人后来因伤势过重死亡。
据船长劳埃德·布赫2001年对《世事》周刊所说，幸存的82名船员被带到了战俘营，他们称在那里遭受了虐待。
美媒称，被扣留的美国船员成了美朝双方激烈谈判的主题，朝鲜要求美方对此事正式道歉并承认美国一直在从事间谍活动。在持续11个月的危机中，美军领导人同年提出一个用协调一致的核攻击手段攻打朝鲜的计划，称为“自由下降行动”（Operation Freedom Drop）。美国最终还是为间谍活动向朝方道歉了，尽管后来在圣诞节到来前被俘人员获释后，美国撤回了道歉声明。
美媒表示，一份解密的1992年国家安全局深入调查报告称，一艘美国海军舰只“160年里首次在公海遭遇火力攻击、船员被俘获”，这一事件造成的阴影在美军的心理上挥之不去。美国未能捍卫甚至收回该船，也是此事被列为“令人反感的”事件的理由。
50年后的1月23日，朝中社称前往祖国解放战争胜利纪念馆旁边的现场参观这艘间谍船的人有“数百万”。
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