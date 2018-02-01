世界银行综合财富排行榜出炉：挪威人最富有

法媒称，当银行和非政府组织确定一些排行榜时，它们只考虑物资、金融、不动产、甚至艺术财富，比如统计亿万富翁的数量，但这让富翁们集中感到不安。世界银行《2018年国家财富的变化》报告则远离这种基于羡慕的好奇心，因为它将各种形式的财富都考虑在内，除了难以用钱估计的精神层面。
据法国《费加罗报》1月31日报道，世界银行经济学家选中4种财富作为基础：“资产”（不动产和产品）、“自然资本”、“人力资本”和每个国家对外金融资产（有些是贷方，另外一些是借贷方）。总之，全球财富（事实上是141个国家、6.782万亿人拥有的数目）达到了1143万亿美元。世界银行高兴地表示，20年（1995年至2014年）间增长了66%。
报道称，尽管在他人看来做到应付自如是理所应当的，但还是应该向银行专家们表示敬意，他们不得不仔细分析大量的统计调查，并使其协调一致。虽然资产评估可从市场价格中得出结论，但自然财富的评估则更棘手。至于“人力资本”，考虑到人均寿命，它可被当成是每个男性或女性所期待的收入数额。有人指出，各国的盈余和债务从本质上来说为零。由于各国之间的巨大差距，当德国人持有16804美元的债券时，每个法国人的外债为9082美元。
贫富差距确实很大，例如，经合组织成员国10亿居民平均比最贫穷国家5.25亿居民富裕52倍，穷国的自然资本占总财富的47%，而经合组织国家仅占3%。世界银行指出，全世界女性“人力资本”仅占总人力资本的40%，而她们确实是大多数。
报道称，人均拥有167.1万美元财富（比法国人多两倍半）的挪威人确实在所有方面都独占鳌头：自然财富，人力资本、资产和对外资产，这大概就是特朗普愿意接受挪威人、而后者则回应他说他们更愿意留在自己国家的原因。
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