新加坡将清楚定义“假新闻”

不久前，新加坡一家报纸刊登一篇新闻，依据未指名的“数据显示”，指新加坡三名被看好可能成为下届总理的部长，为各自的Facebook（脸书）页面“付费推广”。第二天该报刊登了有关部长否定有“付费推广”的澄清，并披露所谓“数据显示”其实是来自网络分析工具Socialbakers，其探测精度为96%以上。
尽管报纸隔天做出平衡报道，反应了当事人的澄清。但是，人们不禁会问，前一天刊出的这则新闻，究竟是不是属于“假新闻”？
由于这份报纸是传统媒体，也经常被指是其中一个“可靠新闻来源”，万一出现假新闻，当局又将如何处理？
这样的疑问不是多余的，因为假新闻问题不仅是全球关注的问题，也是新加坡各界广泛关注的问题。
联合早报较早前引述新加坡律政部长尚穆根说，为应对假新闻泛滥，政府计划拟定新法律，采取明确管制并惩处蓄意捏造假新闻者，以及教育公众辨识假新闻，多管齐下打击假新闻。
该报引述尚穆根说，政府必须维持强固的信任氛围，并拥有对付假新闻的能力，以确保民众能够获取真实可靠的信息，“否则国人的不信任感会加剧，进而对公共机构、国家领袖和治国制度失去信心”。
与此同时，新加坡国会上个月成立了一个10人特选委员会，研究如何对付假新闻的问题。海峡时报指出，假新闻包括从咖啡店的“谣言传播”到复杂的国家赞助的虚假宣传活动，其目的是要伤害新加坡。
但是，在人人喊打假新闻的同时，人们也会发出疑问，究竟什么是假新闻？什么是蓄意捏造？这也是资讯行业很多从业人员极度关切的问题。
什么是假新闻？
而新加坡的一些学者则呼吁当局在打击假新闻的同时，能对假新闻进行清楚的定义。
南洋理工大学黄金辉传播与信息学院教授汪炳华对联合早报说，需要厘清的是，如何判定假新闻？由谁来定义假新闻？是刻意捏造还是只是被误导？
上周的海峡时报报道说，国会特选委员会正在邀请各界提供看法和建议。
国会副议长、特委会主席张有福指出，对于政治家来说，把所有对他们有害的消息都定义为假新闻是一种‘诱人的举动’，但这样的举动在新加坡不会出现。
然而，定义假新闻的挑战依然存在。
一个令人担忧的问题是，采取的措施可能会最终限制意见的多样性，并惩罚无意中发生的不准确的言论。
张有福认为，要解决这个问题，可能需要进行“合理人员测试”（reasonable person test），来判断假信息的散播是故意的还是无意的。
张有福也表示，想邀请Google和Facebook等科技公司提供他们的意见。
同时，他要求委员会成员，广泛搜集各方的意见。
有利于民间媒体的发展
显然，新加坡在定义假新闻方面是谨慎的。而一旦立法成功，人们将清楚知道，怎样的新闻属于假新闻。
长远来看，传统媒体和新媒体一起，处于同一个法律框架下得以监管，并在相同的假新闻定义下被监管。这就避免的一些传统媒体工作者，有意无意地将假新闻的茅头指向新媒体。
一旦在相同的标杆下得到监管，对新媒体尤其是对民间媒体、博客来说，是个重大利好，因为大家都能清楚知道究竟怎样的新闻是假新闻，这个定义将由不得传统媒体来做出。
回到本文开头。一旦假新闻的定义明确，那么，本文开头那条新闻，究竟是不是属于假新闻，就有依据来判断了。
尤其是对于非蓄意的错误，对于数据的理解错误的判断，尤其考虑到媒体迅速进行平衡报道的做法，这类不准确的新闻，或许不属于假新闻的范畴。
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