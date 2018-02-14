新加坡政府调高2018年非石油产品出口预期

新加坡2月14日电，新加坡国际企业发展局14日发布公告，将对该国2018年非石油产品出口的增长预期从此前的0%-2%上调至1%-3%。
公告称，考虑到国际货币基金组织1月份调高了对2018年世界经济前景的预期，新加坡的机械和化工产业集群的出口趋势将继续向好。同时，全球油价上涨预期也有望支撑新加坡的石油产品出口。
公告指出，同时受石油产品贸易与非石油产品贸易增长的推动，2017年新加坡商品贸易总额同比增长了11.1%，达9670亿新元（约合人民币4.64万亿元）。其中，出口总额和进口总额分别同比增长了10.3%和12.1%。
2017年，新加坡石油产品贸易额从2016年的同比降低18.1%反弹至同比增长36%；非石油产品贸易额从2016年同比降低1.9%反弹至同比增长6.4%。
新加坡的主要出口市场中，中国大陆、韩国和马来西亚是对新加坡去年非石油产品出口增长贡献最大的三个市场。2017年，新加坡对这三个市场的非石油产品出口分别增长31.1%、43.5%和12.9%。
新加坡贸工部14日发布报告称，新加坡经济在2017年增长了3.6%，而预计在2018年会有所放缓，但仍将保持坚挺。（新华社）
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