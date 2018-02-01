中国超级激光器可撕裂真空 美媒：功率等于世界总电力1万倍

美媒称，物理学家们将要建造威力强大的激光器，强大到足以从真空中剥离出物质。
美国趣味科学网站1月29日以《中国超级激光器不久可能撕裂真空》为题报道称，据1月24日在《科学》周刊上发表的报道，中国科学家们今年准备开始在上海建造一座100拍瓦的激光器超强激光站。这使得他们走到了全世界众多科学家的前面，这些科学家们都努力实现2010年在《物理评论快报》周刊上发表的一则预言——功率足够大的激光器可以使得真空中出现电子。
报道称，想象电子可以从真空中出现也许有点怪异，但从量子电动力学的奇怪观点来看，这有意义得多。“真空”并非空无一物，而是由密集的、成对的物质和反物质组成。量子电动力学认为，那些成对分子紧密地填满了每个物体的空隙——它们只是不以任何显而易见的方式与宇宙中其他物体相互作用，因为它们相互抵消。因此，认为中国激光器是让物质进入人类能够感知的世界比认为它创造物质要容易一些，其强大的能量束将以研究人员能够探测到的方式把这些成对的分子拉开，即电子和正电子。
报道表示，建造功率强大到足以做到这点的激光器在技术上很难，造价也很昂贵，是个挑战。正如《科学》周刊所报道的，100拍瓦是全世界全部电网的电力总和的约1万倍。
上海超强超短激光实验装置是功率较小的中国激光器，到今年年底，它能实现10拍瓦（这相当于全世界全部电网的电力总和的1000倍），因此，激光器如何能够实现这样巨大的功率水平呢？
《科学》周刊报道解释说，功率是两个因素的函数：能量和时间。1秒之内发射1焦耳能量，这就是1瓦；1个小时内发射1焦耳能量，这就是0.28毫瓦。但在100万分之一秒内发射1焦，那就是100万瓦，即1兆瓦。所有超级激光器都以一种或另一种方式在短时间内发射大量能量，放大它，并使能量束弯曲，这样所有能量都在甚至更短的时间内到达目标。
据该报道，到2023年，激光器超强激光站可以用100拍瓦的能量击中仅3微米开外的目标。
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