中国成为新加坡最大游客来源国

新加坡2月12日电 新加坡旅游局12日在记者会上公布的旅游数据显示，2017年中国取代印度尼西亚成为新加坡最大游客来源国。
数据显示，入境新加坡的游客从前年的1640万人次，增至去年的1740万人次，增幅达6.2％，主要受更多中国和印度游客到访新加坡所带动。
从游客国别来看，去年来自中国的入境旅客比前年增加13％，达322.7万人次，位居榜首；印尼旅客则微增2％，至295.4万人次；印度旅客的增幅最大，达16％，共127.2万人次。
旅游收益方面，以去年前九个月为计算基准，2017年新加坡全年旅游收益总额预计达268亿新元，约比2016年全年数据增加11亿新元，涨幅约3.9％。
分析人士指出，全球经济逐渐复苏，亚太区域的旅游市场持续增长，加上连接新加坡的航空和游轮网络进一步扩大等，新加坡去年接待的外国入境旅客及旅游收益连续两年创下历史新高。
新加坡旅游局估计，2018年访新旅客将继续增加，介于1760万至1810万人次；旅游收益预计增加约1至3％，达到271亿新元至276亿新元。（新华社）
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