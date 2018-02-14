新加坡航展参展商瞄准亚太支线航空市场

新加坡2月11日电，两年一度的亚洲最大商业与国防航空展——新加坡航展于11日闭幕。来自全球约50个国家和 地区的上千家参展企业参加了本届航展，其中一些企业表现出对亚太地区，尤其是中国的支线航空市场的巨大期待。
支线航空市场广阔
所谓支线航空，指的是与干线航空相对的航空运输，主要承担局部地区短距离、小城市之间、大城市与小城市之间的空中运输。
致力于涡轮螺旋桨飞机制造的ATR公司是欧洲航天航空两大巨头空中客车集团与莱昂纳多公司的合资企业。该公司提供的资料显示，近年来全球支线航空市场发展迅速，新兴市场对于支线航空的需求在2011年就已经超过成熟市场。该公司预计在2016-2035年之间，全球新
兴市场对支线航空的需求将增长4.6%，而全球成熟市场对支线航空的需求也将增长0.6%。
ATR公司认为，加强空中的互联互通是促进发展的重要驱动力。每当一个地区的航班数增长10%，当地旅游业、国内生产总值和外国直接投资就会分别获得多达5%、6%和8%的增长，同时当地社会发展与就业状况也会因此受益。
ATR公司首席执行官克里斯蒂安·谢勒在航展上接受新华社记者采访时表示，中国目前在支线航空领域的发展还不尽如人意。
他说，中国即将成为世界上最大的航空市场，而且也会成为世界上最大的支线航空市场。但目前中国航空业的精力还主要集中在用喷气式大飞机连接大城市的干线航空方面，在支线航空的建设上存在不足。中国支线航空市场潜力巨大。粗略计算，支线航空飞机在全球民
航飞机总量中所占的比例约为25％，而在中国，这个比例只有2.3%。
但是，谢勒表示，中国政府已经认识到支线航空在推动社会经济发展方面能发挥催化剂的作用，因此对ATR公司再次进入中国市场持支持态度。他说，在中国，无论是政府的支持还是投资者的意愿，都给ATR公司带来了开拓支线航空市场的充足信心。
涡轮螺旋桨飞机回归
中国航空学会理事张维在参观本届新加坡航展后表示，节能环保已经成为了全球航空业的一个大趋势。航展上不但展出了A350-1000等具有较好节能设计的大飞机，也能明显看到相比喷气式飞机更加省油的涡轮螺旋桨飞机正在回归市场。
涡轮螺旋桨飞机正是ATR公司抢占潜力巨大的支线航空市场的利器。谢勒说，就支线航空而言，涡轮螺旋桨飞机相比喷气式飞机具有的最大优势是经济优势。具体来说，它消耗的燃料要比喷气式飞机少一半以上，维护成本也更低。其次，涡轮螺旋桨飞机另一个主要优势是
噪音小。对于机场往往更接近居民区的支线航空来说，噪音小、不扰民非常重要。第三，涡轮螺旋桨飞机对机场设施的要求更低，甚至对跑道状态的要求也不像喷气式飞机那么严格，因此也更加适合用在投入较小的支线航空上。
他说，有些人认为涡轮螺旋桨飞机是老式飞机，但其实这种飞机是非常现代化的，而且现在市场的趋势就是回归涡轮螺旋桨飞机。出于对节能环保的重视，从一些发达国家开始，排放量比喷气式飞机少一半的涡轮螺旋桨飞机正重新流行起来。
就在本届航展上，ATR公司与曼谷航空达成协议，向其再提供4架ATR 72-600型飞机。目前，曼谷航空正在运营15架ATR飞机，其中9架是ATR 72-600飞机，6架是ATR 72-500飞机。
支线航空的庞大潜力也是涡轮螺旋桨飞机复兴的重要支撑。ATR公司预测，在2016-2035年期间，除中国以外的亚太地区将新增600条新航线，并将有750架涡轮螺旋桨飞机交付使用，新航线对涡轮螺旋桨飞机增长的贡献率为27%，涡轮螺旋桨飞机数量平均每年增长4.2%；而
中国将新增800条新航线，并将有300架涡轮螺旋桨飞机交付使用，新航线对涡轮螺旋桨飞机增长的贡献率高达78%，涡轮螺旋桨飞机数量平均每年增长40.7%。
无人机企业开拓支线航空市场
本届新加坡航空展的一个亮点是无人机。在参展的中国无人机企业中，朗星无人机系统有限公司作为专注货运无人机这一细分市场领域的无人机企业，在新加坡航展中展出了AT200大型货运无人机的模型和相关解决方案。这一产品面向的其实就是支线航空市场。
公司副总经理刘伏虎在接受记者采访时说，中国的大型民用无人机发展突飞猛进，目前领先全世界半个身位，尤其是产品的应用场景广泛，目前在海岸线巡查、航测、电力线和石油管线的巡检等场景都有应用。此次航展朗星公司专门展示了为东南亚多海岛国家设计的货
运无人机解决方案，该方案使用的无人机对起降条件要求很低，非常适合为海岛居民的日常快递需要提供服务。
朗星公司董事相里麒在第三个交易日透露，此次参展效果好于预期，已经有来自印度、尼泊尔、泰国等国家的专业观众前来接洽，并表示希望未来能更深入地交流，也有来自联合国粮食计划署的官员前来交流使用AT200在战乱地区投送物资的可行性。
他说，朗星公司给AT200预设的应用场景之一就是日常定期的支线航空飞行。对于多海岛国家，这款飞机能在2个小时内完成船舶可能需要行驶一昼夜的距离，并且不像船舶那么容易受到海况的影响，因此相对船舶来说优势巨大。另一方面，AT200只需要几百米硬质地面就
可以完成起降，这对于一些多海岛国家来说要比为普通飞机修建正规跑道更容易实现。
当然，AT200大型货运无人机首先面向的是中国国内的支线航空速递市场。相里麒说，从北京到成都，无论是EMS还是顺丰，使用民航飞机腹仓很快就可以把货物运到。但是，从成都到阿坝，虽然距离很短但道路艰难，汽车要走36个小时才能把货物运到，而AT200只需要1
个半小时就能完成货运任务，这就为用户们运送高时效性货物提供了新的解决方案。
他说“我们确信未来这种新的交通工具和业态将改变我们的生活，为我们的生活提供新的选择。”（新华社）
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