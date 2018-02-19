男子找出19年前未使用机票 航空公司：仍可使用

对于许多人来说，翻出一张优惠券绝对是件喜悦的事情，然而，仔细一看后发现已过期，也是常有。这大概就是所谓的“从天堂掉到地狱”。
然而对于一位名叫约翰·沃克（John Walker）的幸运儿来说，找出一张19年前的机票，对他来说确是天大的意外。
沃克最近在整理房间的时候，从床底下翻出来一个大箱子，里面全都是一些文件、优惠券之类的东西。
惊喜的是，他从箱子最底下竟找出一张当年未曾使用过的机票，票价400美元。
1999年，沃克购买了一张机票，欲前往参加他姐夫的婚礼，但之后因为个人原因，最终没能前往。当时他联系了航空公司试图退款，但得到的回复是该机票是不能退款的，但他可以暂存以待将来使用。
对于沃克来说，当时的他并没有任何其他的出行计划，因此他把机票收了起来，而后便渐渐忘记了有这回事。
在找出这张被“封存”了19年的机票后，他打通了航空公司的客服热线，想试试看它是否还能用。
航空公司相关负责人告诉他，原公司在2002年已破产，这就意味着所有的债务和代金券都被解除，不再具有法律效应。也就是说，这机票肯定是要作废的。
然而，沃克的这个情况太特殊了，航空公司负责人在商讨后决定，破例让他使用一次。
这对于沃克来说可谓天大的惊喜，因为本来他是没报什么希望的。
在接受采访时，沃克仍然很兴奋，“我得好好想想要去哪儿了，这绝对是一次难得机会。”
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