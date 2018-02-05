为争取获得印度采购大单 美高官试飞印LCA战机

据印度Zee新闻网站2月3日报道称，3日在拉贾斯坦邦的印度空军基地，美国空军参谋长戴维·戈德费恩试飞了印度国产“光辉”轻型作战飞机。
据报道，戈德费恩将军在飞行期间由印度空军副司令A.P.辛格担任副驾驶陪同。戈德费恩正在对印度进行正式访问。
飞机从焦特布尔空军基地起飞。印度空军后来在推特上发布了一张戈德费恩准备试飞“光辉”战机的照片。
印度空军在推文中说：“美国空军参谋长戴维·戈德费恩将军正在对印度进行正式访问。他今天在焦特布尔空军基地试飞了印度制造的‘光辉’轻型作战飞机。”
戈德费恩是2日抵达焦特布尔空军基地的，并于今天试飞。他今天还会见了印度空军司令达诺阿。他们讨论了进一步加强两军空军合作的途径。
戈德费恩由美军太平洋空军司令部司令特伦斯·奥肖内西陪同。这些美国官员于2月1日抵达印度，当时新德里空军司令部举行了仪仗队阅兵仪式。
戈德费恩对印度空军的热情欢迎与款待表示感谢。
他在脸书和推特上发文称：“印度空军拥有世界上第二大C-17运输机群，并继续完善其机群运作，以支持地区机动需求。我们两国空军之间已经有了牢固的关系，我期待着使之更加牢固。”
由印度航空发展局自主研发、并由印度斯坦航空有限公司生产的第四代战机“光辉”能以每小时1350公里的速度飞行，有效载荷为4000公斤。
2016年7月，“光辉”战机的第一个中队在印度空军列装。
另据印度《一周》周刊网站报道称，美国空军参谋长戴维·戈德费恩试驾了印度国产轻型“光辉”战斗机。戈德费恩是第一位试飞“光辉”战斗机的外国军队领导人，陪同他飞行的是印度国家试飞中心试飞项目负责人辛格。
戈德费恩的此次试飞持续了40分钟。目前印度空军正在全球范围寻找合适的单引擎喷气式战斗机，计划采购超过100架，而美国正争取获得这个大单。美国的F-16战斗机和瑞典的“鹰狮”战斗机被认为是这个价值数十亿美元的采购计划的最有力竞争者，印度空军将很快在全球范围启动招标。
为填补越来越大的战斗机缺口，印度空军计划按照战略合作的模式采购114架喷气式战斗机，中标方将与印度民营企业在印度合作生产战斗机。
美国洛克希德-马丁公司去年与印度塔塔集团达成合作协议，联手参加这个单引擎战斗机采购项目的竞标。这家美国企业还提出可以在印度建立F-16生产线。与此同时，瑞典萨博公司与印度阿达尼集团合作，计划联合生产防务装备，考虑在“鹰狮”的设计、研发和生产方面形成战略合作模式，争取在印度建立生产中心。
目前印度空军有32个中队，但至少需要42个中队才能满足两线作战的设想。印度空军到2019年将获得36架“阵风”战机和一些苏霍伊战机，到2020年还将补充83架“光辉”战机。
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