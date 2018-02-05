解放军战机绕岛巡航令台焦虑 欲部署“古董”导弹应对

台媒称，大陆军机频频对台发动绕岛长航，使得台湾东部地区的防空地位越来越重要。位于台湾目前最东南角的兰屿，离大陆军机绕岛的航路最近，台湾防卫事务负责部门已经决定将防空火网前推，在兰屿与绿岛，分别进驻“鹰”式防空导弹。
台湾《联合报》2月4日报道称，在面对大陆的台湾西部，台军早就部署了非常绵密的防空导弹火网。东部相对风平浪静，因此台湾防空兵力明显较少：在区域防空方面，仅有较老的“鹰”式导弹，射程40公里；野战防空方面，台陆军花东防卫指挥部也仅有1个排的“复仇者”导弹车。
报道称，如今大陆解放军军机经常由宫古、巴士海峡穿出岛链，大陆多次释放军机飞在台湾东海岸外、背景可见中央山脉的照片。此外大陆航舰兵力逐渐成熟，未来可能在台湾东方的海域上操作，使得台湾东部对防空作战而言不再是“快乐后院”。
报道表示，上个世纪50年代，美方协助台湾划设防空识别区与飞航情报区时，东南侧就是一个缺角，当时是为了来往琉球与菲律宾的美国军机中途不必多换一次管制单位。近来大陆军机穿越巴士海峡飞行，也常在此处切入台湾防空识别区。
报道称，为弥补东南角上的缺口，台湾防卫事务负责部门决定，在兰屿与绿岛以“突击排”方式，各进驻一组“鹰”式导弹发射系统。兰屿距离台东市约80公里，本岛“鹰”式导弹鞭长莫及，这次进驻后，未来大陆军机若再飞入台湾防空识别区，就可能进入射程内。
此外，随着“鹰”式导弹年事日高，台湾防卫事务负责部门除扩编“爱国者”导弹营，台造“天弓”三型导弹也开始量产。先前媒体透露，花莲与台东均已有“爱国者”导弹进驻，宜兰则有“天弓”三型导弹营。“天弓”三与“爱国者”均属机动部署，只要有开阔的平坦地形，发射车就可以就位。
报道表示，至于中枢的“反斩首”任务方面，宪兵机车连先前已被缩编为机车排，2017年重新扩编为“快反连”。除了原先的礼宾勤务外，也多增加反恐、“反斩首”任务。
另据台湾中时电子报2月4日报道，麦克阿瑟曾赞台湾是美国的“不沉航母”，意指台湾岛是反中国大陆的最前线基地。对此，知名作家王丰颇不以为然，他认为上述说法根本是要台湾当炮灰，并不值得炫耀！
报道称，王丰2月4日发文评论台湾防卫事务负责部门将“鹰”式防空导弹部署兰屿、绿岛的消息。他表示，台湾竟然还在把朝鲜战争时期的破铜烂铁当宝贝，真是奇观。尽管号称它经过“升级”、“改良”，但算算年龄也有六十年开外了，难道是在卖弄“新古典主义”？
王丰感叹，台湾至今仍摆脱不了把自己当作“不沉航母”的思维，但殊不知其实那更是一种“死神的礼物”。
他强调，幸好台湾没有真的变成美国的“航母”，不然真的要成为大陆乃至苏联攻击的焦点。他说，冷静想想，为什么台湾要成为西方列强的牺牲品与炮灰？谁又想为美国人、日本人打代理战争？愿意的人请自便，“撞”士一去兮不复返！
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