美国今年有望反超俄罗斯沙特成全球最大产油国

日媒称，美国有可能在2018年成为全球最大的原油生产国。美国2017年的石油产量仅次于俄罗斯和沙特阿拉伯，位居全球第三。美国将增产页岩油。因为页岩油的生产成本下降，以当前的原油价格能够实现盈利。美国2018年的日均产油量将超过1000万桶，反超目前位居首位的俄罗斯。美国增产原油将对以石油输出国组织（欧佩克）为中心的协调减产措施产生影响，还将影响国际石油行情。
据《日本经济新闻》网站2月26日报道，国际能源署2月发布石油月报指出，“在截至2017年11月的3个月里，美国的原油日产量增加84.6万桶，即将超过沙特”，美国原油增产势头强劲。
根据最近的统计数据，2017年11月美国原油日产量为1003万桶，时隔47年再次突破1000万桶大关。据美国能源信息局预测，2018年10至12月的原油日产量将达到1104万桶。最近一年时间日产量增加约110万桶，这一增量相当于欧佩克成员国阿尔及利亚的日产量。
有声音指出，由于增产页岩油，美国早在2014年就已成为全球第一大石油生产国。据英国石油公司统计，包括在页岩气开采过程中产出的石油在内，美国的石油日产量在2014年达到1178万桶，超过了沙特的1151万桶和俄罗斯的1084万桶。以此为契机，美国于2015年底解禁了因安保原因禁止的原油出口。
报道称，目前有观点认为，即使以国际能源署更为严格的标准来看，美国2018年原油产量也有望反超俄罗斯和沙特，时隔40多年再次成为全球最大产油国。这一观点正在市场上扩散。
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