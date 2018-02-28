英媒：“一带一路”前景勾起西方大银行胃口

英国《金融时报》网站2月25日刊登题为《西方银行竞相获取中国“一带一路”倡议的合同》的文章称，英美两国的银行在争先恐后地抓住北京提出的“新丝绸之路”贸易走廊上的庞大投资带来的机会。这一贸易走廊将覆盖大约65个国家。
文章称，中国承诺在中亚和东南亚、中东、欧洲和非洲等地的贸易和基础设施项目上投入数以千亿美元的资金，这勾起了在这些地区有业务的西方大银行的胃口，其中包括花旗银行、汇丰银行和渣打银行。
渣打银行首席执行官比尔·温特斯说：“（这些目标）假设都能实现的话，随后而来的私营部门的资金将真的是巨大的。我们的任务就是努力把不同的各部分整合起来，因为还同时需要一些地方融资。”
文章称，这些大银行就“一带一路”倡议举行了会议，任命银行高层人士负责在这一倡议中发挥作用，并建立委员会协调它们在不同商业领域中的做法。这些银行说，这种努力正在带来成效，并列出了几十项它们获得的在某些方面与“一带一路”倡议相关的融资协议。
花旗银行亚太区企业银行业务负责人格里·基夫说：“我们来自美国和亚洲等地的跨国客户认为，‘一带一路’倡议提供了一个扩大业务规模和范围的良机。”
文章称，花旗银行一直牵头为中国银行和北京燃气集团进行大规模的债券发行，为它们的“一带一路”计划融资。该银行还为几家参与“一带一路”项目的财富500强企业提供现金管理和外汇对冲服务。
文章称，渣打银行2月20日公布年度财报时将凸显其对“一带一路”业务的坚定立场，因为这是它计划实现必要的收入增长以完成令股东权益回报率达到10%以上的目标的关键一部分。
但是，渣打银行大中华及北亚地区负责人洪丕正说，投资者需要保持耐心。他说：“必须要从10年到20年的时间跨度去看待这个倡议，一两年内很难看出什么。”
他说：“人们过度关注是否需要项目融资，但事实上这里有许多业务，将来逐渐会有担保、外汇、第三方保管账户等业务，所有这些对于中国的参与者来说都非常重要。”
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