欧盟绿色能源发电量同比增12% 首超煤炭

法媒称，欧盟国家的电力行业在2017年向绿色生产迈出了很大的步伐。
据法国《解放报》网站1月30日报道，根据英国和德国两家智库1月30日公布的报告，风能、太阳能和生物能的发电量去年同比增长了12%。可再生能源的发电量，在欧盟国家首次超过了燃煤电站的发电量。这是一个巨大的进步，因为在五年前燃煤电站的发电量还是可再生能源发电量的两倍多。
2017年，欧盟国家有约三分之一的电能来自绿色能源，包括风能（11.2%）、太阳能（3.7%）、生物能源（6.0%）和水电（9.1%）。风能的增长尤其迅速，2017年风能发电量同比增长了19%。
自2010年以来，风能、太阳能和生物能在欧盟国家电力构成中的占比翻了一番多，从2010年的9.7%增长到2017年的20.9%。这种趋势或许能让欧盟实现其目标：到2030年，可再生能源在电力构成中占比达到50%。
然而，在欧盟内部，各国在可再生能源领域的努力差异很大。根据上述报告，德国和英国进展最快，过去三年仅这两个国家就贡献了可再生能源增量的56%。另一方面，东欧国家依然严重依赖温室气体排放量最大的煤炭。此外，化石能源发电量依旧在欧盟国家总发电量中占45%。
随着耗电量的连续攀升，尽管能源领域二氧化碳排放量终于止住增长脚步，但欧盟想要达到目标依旧很难。在巴黎气候协议签署时，欧盟提出的目标是2030年温室气体排放量相比1990年减少40%。上述报告总结说：“这些数据表明，欧盟在能源利用效率方面的努力还不够，欧盟的能源政策还应当加强。”
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