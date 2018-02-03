美联储决定不加息 预测今年通货膨胀率将升高

英媒称，美联储1月31日决定保持利率不变，但表示今年的通货膨胀率可能升高，致使人们预期，在央行新领导杰罗姆·鲍威尔走马上任后，借贷成本将继续上升。
据路透社华盛顿1月31日报道，鉴于就业、家庭支出和资本投资稳步增长，美联储称它预期2018年经济将小幅增长，劳动力市场仍将保持强劲。
美联储主席珍妮特·耶伦最后一次主持为期两天的政策会议。这家央行在会后发表声明说，“衡量未来12个月通货膨胀率的指标预计今年会升高，（中期）将稳定”在美联储设定的2%的目标上下。
美联储还称，其利率设定委员会一致推举鲍威尔从2月3日开始接替耶伦。鲍威尔是美联储理事，曾与耶伦密切共事。美国总统特朗普提名他出任美联储主席，这项提名已得到美国参议院批准。
估计鲍威尔将亦步亦趋地遵循耶伦推行的政策。在耶伦的主持下，美联储逐步放弃利率接近零的政策。美联储过去采取该政策是为了在2007年至2009年经济衰退后使经济恢复健康和刺激就业增长。
最近几个月，让美联储决策者们感到振奋的是，经济加速增长，失业率降至4.1%，为17年来的最低水平。
美联储去年三次加息，且去年12月还预计今年将再加息三次。它今天表示，它预计“进一步、渐进的”加息是有保证的。联邦基金利率的目标区间当前为1.25%到1.5%。
美联储渐进加息的做法将取决于通胀率能否持续升高。尽管就业市场强劲，但通胀率一直徘徊在目标水平以下。美联储决策者称他们预期，一旦抑制通胀的短期因素消失，今年春季通胀率将上行。
这家央行在声明中指出，最近几个月基于市场的通胀指标升高了。
美联储的声明没有谈及特朗普政府的税收改革对经济增长可能造成的影响。
美联储好几位决策者最近表示，他们估计，税改（企业和个人减税规模预计将达1.5万亿美元）将通过刺激企业和家庭支出促进经济增长。
最近几周美国股市飙升至新高，因为投资者预估，特朗普税收法案获得通过后企业利润将增加。
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