俄世界最强迫击炮将联网作战 高精度弹药提升威力

据俄罗斯《消息报》网站2月6日报道称，世界上最强大的迫击炮将成为网络中心战的组成部分。俄罗斯2S4“郁金香”240毫米迫击炮将在联网模式下作战，并与无人机进行“沟通”。在升级改造之后，2S4能借助高精度制导弹药击中最复杂的目标。据专家介绍，升级后的2S4将大大提高炮兵的效能。
俄国防部称，对2S4的全面升级包括更换炮筒和反冲装置。但主要是改变涉及通信、定位和火力控制的系统，调整它们的程序。这使大口径的2S4能加入旨在落实“网络中心战”概念的统一战术指挥控制系统。该系统能利用导航系统以及卫星和无人侦察机来对军队进行综合指挥。
2S4“郁金香”240毫米迫击炮在1971年列装。乌拉尔运输机械制造厂在18年里总共生产了588套2S4。
2S4射程约20公里，弹药基数10至20枚，作战重量超过27吨，能发射重量在130千克至230千克之间的弹药，一分钟可发射一次。
军事专家阿列克谢·赫洛波托夫认为，2S4升级方案是根据作战手段的主流发展趋势选定的。确保2S4与包括无人机在内的外部目标指引系统对接很重要，“这一切都能大幅提升2S4的效能”。
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