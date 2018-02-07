特朗普称不给其鼓掌是叛国遭讽：你5次延迟服役

就在美国总统特朗普称在他发表国情咨文演讲中不鼓掌的民主党议员为“叛国”之后，作为回应，伊利诺伊州民主党参议员、曾在伊拉克战场受重伤的退役军人提到特朗普五次推迟服兵役的事情。
据有线电视新闻网（CNN）报道，参议员达克沃思（Tammy Duckworth）于当地时间2月5日晚发出推特称：“我们不是生活在独裁者或君主时代。我曾经发誓在军队和在参议院要维护、保护和捍卫美国宪法，而不是对‘骨刺学员’投其所好，他要鼓掌就鼓掌。”这名在伊拉克战争期间失去双腿的陆军退役军人似乎是在暗讽特朗普在越南战争期间曾经5次推迟服役的情况，其中有一次特朗普称是因为骨刺而推迟服役。
这并非达克沃思首次将特朗普推迟服兵役摆上台面。上个月，她在参议院提出：“我的整个成人期间都在为我所负责的军队谋福利、加强培训或提供装备。我不能让一个五次推迟服兵役、逃避兵役的人教训我们。”
美国《人物》杂志网站刊文称，创造出“小火箭人”、“波卡洪塔斯”（Pocahontas，《风中奇缘》印第安人公主）和“骗子希拉里”等外号的特朗普也尝到自己的苦果，参议员达克沃思送他外号为“骨刺学员”。
特朗普曾经因为他一再推迟服兵役而受到批评，尤其是在他攻击参议员麦凯恩（John McCain），称他在越南战场被俘虏不算是个英雄之后，“骨刺学员”的外号目前在社交网站上非常流行。麦凯恩也曾经批评特朗普因骨刺推迟服兵役事件。在去年接受媒体采访时，麦凯恩表示，我再也不能容忍我们仅征招低收入的美国人入伍，而最高收入者可以找到医生说他们有骨刺而躲过去。他说：“这是错误的。如果国家需要让所有美国人服役，所有美国人都应当服役。”
据美国有线电视新闻网此前报道称，特朗普2月5日携手第一夫人梅拉尼娅在美国俄亥俄州一家工厂参观时发表讲话，宣传税改法案为美国经济带来的良好效应。借此机会，特朗普批评了上周在国情咨文中“不鼓掌”的民主党人，称他们是不爱国、“违背美国精神”，甚至是“叛国”。
“他们见不得特朗普为国家好，他们宁可国家发展得很差。这真的非常自私，这样的精神不可取”，特朗普如此说道。他还说，当共和党议员们热情鼓掌时，民主党人就如同“死了一般”，“我们可以称这是叛国吗？有何不可！我的意思是，他们的确并不怎么爱国。”
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost