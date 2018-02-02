马蒂斯应对APP泄密：美军或禁用个人定位设备

埃菲社1月31日报道称，在美军驻阿富汗秘密基地被一款健身应用软件曝光后，美国防部长马蒂斯正在考虑禁止相关的个人使用带有GPS定位系统的电子设备，因为该系统能帮助定位军事设施，而这将对部队安全构成威胁。美国《军队时报》报道称，据国防部的消息人士透露，马蒂斯正在权衡这种可能性，但一定会对这一问题作出严肃评估。
据媒体近日报道，一款手机应用软件曝光了数个美国秘密军事基地。去年11月，美国GPS追踪公司斯特拉瓦公司推出了一款名为“全球热力图”的软件，它能够利用卫星信息来标识智能健身软件用户的活动区域，并描绘出其在2015年至2017年间的位置变化及活动状态。
然而，直到上周这款软件才引起人们的警觉。因为一名用户发现有些热力图描绘的位置位于安全级别较高或武装冲突地区附近，这表明当地应该有使用这款软件的外国驻军。这名用户最后决定将自己的结论在社交网站上公开。随后更多使用者发现，虽然热力图上并没有这些军事机构的实景图，但跑步者的活动轨迹能勾勒出建筑物的大致轮廓。
在被问到是否会禁止使用此类设备时，国防部发言人卡拉·格利森只是表示，鉴于可能构成的安全威胁，五角大楼正在研究是否需要采取附加保护措施。
据《军队时报》报道，假如最终通过了禁令，这项措施可能不仅对驻外士兵产生影响，还将涉及美国本土的军人，以及五角大楼的2.2万名工作人员。
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