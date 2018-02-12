中国原油期货上市挑战美元地位 美媒称投资前景诱人

美媒称，中国表示，将于3月推出以人民币计价的原油期货合约。如果成功推出，中国原油期货合约将可能挑战布伦特和西得克萨斯中间基原油合约的主导地位，并在一定程度上削弱美元对全球市场的控制力。作为世界最大的原油进口国，中国这么做旨在拥有更大的原油定价权。
据美国《华尔街日报》网站2月9日报道，在首次宣布将推出中国原油期货近5年后，中国证监会发言人9日说，以人民币计价的中国原油期货将于3月26日在上海国际能源交易中心上市交易。目前，该中心已完成5次测试。
报道称，对一些投资者来说，一套新的原油标准意味着诱人的前景，他们将首次获准在中国国内的大宗商品市场上交易而无需在中国设立实体。
总部位于伦敦的英国太阳全球投资公司的首席执行官米希尔·卡帕迪亚说：“鉴于中国是世界最大的原油进口国，该合约可能会成为最重要的亚洲原油基准。由于目前的原油基准都以美元计价，上海原油期货提供了一个新的工具，它将改变该行业的运作方式。”
报道称，随着经济的发展，中国逐步增加了原油进口。去年，中国取代美国成为世界最大的原油进口国，如果以人民币计价的原油期货市场能吸引流动性，那么将形成与中国市场供求联系更紧密的原油价格。
报道认为，衡量这项新合约是否成功的关键标准是，它能否威胁到布伦特原油等全球原油价格基准的支配地位，在亚洲交易的原油主要根据布伦特原油以及迪拜和阿曼的原油基准定价。
自上世纪80年代以来，布伦特原油一直是主要国际油价基准，因为它与能够进入欧洲市场的最大油田挂钩。与中东石油行业由国家垄断不同，欧洲石油行业由私人企业推动。西得克萨斯中间基原油同样在上世纪80年代推出，该合约与俄克拉何马州库欣的石油存储基地挂钩。自2015年美国取消已实施数十年的石油出口禁令以来，该合约的影响力一直在上升。
瑞银集团大宗商品分析师乔瓦尼·斯陶诺沃说，上海原油期货价格“将与其他原油价格同步，因为中国是净进口国，它可能会以小额溢价交易来吸引海外的原油，但我认为，它不会与布伦特原油等国际基准完全脱钩”。
报道称，英国凯投国际宏观经济咨询公司大宗商品经济学家汤姆·皮尤说：“对中国投资者开放石油市场将造成一定的波动。但全球市场广阔、流动性强，所以任何的失调多半很快会被价格机制修正。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost