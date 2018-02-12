泰姬陵因污染由白变土黄 印度法院急向当局喊话

世界著名建筑、位于印度的泰姬陵目前正遭遇着一场“变色危机”。由于当地严重的污染影响，其白色的大理石正在逐渐变为黄褐色。印度最高法院已告知当局，其现在需要拿出详细的方案来保护这一古建筑免受进一步的伤害。
据英国《每日邮报》11日报道，泰姬陵是印度最具有吸引力的名胜古迹，然而，由于遭到附近企业所产生的烟雾等污染的影响，这座标志性建筑的白色大理石已经在颜色上发生了改变。
为此，来自印度最高法院的法官们表示，当局为了保护其免遭污染需要做出更多，并制定详细的计划。他们还表示，当地邦政府提出的特定计划并不奏效，多年来诸如从大理石上刮去污渍等等的干预手段并未能阻止这一标志性建筑的情况逐步恶化。此外，不断有皮革行业和酒店在泰姬陵附近开设也令法院感到担心。
数据统计显示，2016年，有近650万人造访泰姬陵。但自2018年1月起，为了减缓其磨损情况，印度政府宣布了对访客数予以限制的计划。目前，针对泰姬陵的修复工作已经拖到了第四年，但针对其穹顶的修复甚至都尚未开始。
泰姬陵是一座由白色大理石建成的巨大陵墓清真寺，是莫卧儿皇帝沙贾汗为纪念心爱的妃子于1631年至1653年建成的。它由殿堂、钟楼、尖塔、水池等构成，全部使用纯白色的大理石建筑，用玻璃、玛瑙进行镶嵌，有极高的艺术价值。
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