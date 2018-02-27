印度宝莱坞国宝级女星命丧酒店浴缸 疑因醉酒溺死

印度宝莱坞天后希里黛玉日前在迪拜因心脏骤停过世的消息引发外界震惊，印度政坛领袖和娱乐界名人纷纷对其致以哀悼。对于这位著名女星的死因，迪拜警方26日表示，她是“意外溺死”在所住酒店的浴缸内。
据《印度快报》等媒体27日报道，当地时间26日，迪拜警方称，这位著名演员在失去意识后，意外溺死在了酒店的浴缸内。此案目前已转交给迪拜公诉机构处理。当地媒体《海湾新闻》指出，这位演员可能是受到了酒精的影响，随后跌入浴缸被溺死，调查目前仍在继续。
据悉，这位54岁的女演员前往迪拜是为了参加她丈夫侄子在20日的婚礼，而这起悲剧发生在2月24日。“中央社”称，24日晚希里黛玉的丈夫准备带她外出吃晚餐，但她表示要先去浴室，过了15分钟都没出来，丈夫随后查看，才发现希里黛玉躺在盛满水的浴缸里一动不动。
希里黛玉4岁出道，从影数十年，在印度是国宝级女星，知名作品有《印度先生》、《一生与瞬间》、《印式英语》等多部脍炙人口的卖座电影。希里黛玉突然离世的消息传出后震惊印度。印度总统柯文德、总理莫迪等都已公开表示哀悼。
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