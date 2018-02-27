美媒：每当市场崩溃，巴菲特便想到的一首诗

美媒称，每当市场给他制造错觉的时候，沃伦·巴菲特想到的是诗歌。身为伯克希尔-哈撒韦公司董事长兼首席执行官的他，24日在写给股东的年度信件中解释说，一些最佳的市场建议可以在19世纪英国作家、诺贝尔奖得主拉迪亚德·吉卜林的诗句中找到。
据美国石英财经网站2月24日报道，对于所有希望了解这位“奥马哈先知”是如何看待经济大环境的人来说，巴菲特写给股东们的信无疑是一个备受期待的年度事件。这封信写在美国股市突然进行调整后不久。它提醒股东们，股市暴跌是不可避免的，还强调了自1973年以来的4起暴跌事件，而他本人就曾遭受过沉重打击。
信中说：“你的头脑很可能被吓人的头条新闻和喘不过气来的评论弄得慌了神。一旦惊慌失措，你也就做不出什么好的决定。”
巴菲特特别表示，他查阅过吉卜林1895年诗作《如果》中的诗句：
“如果只有你清醒而旁人都糊涂……
如果你耐心等待，不轻易放弃……
如果你能思考，但思考不是你最终的目标……
如果你周遭的人都怀疑你，但你坚信自己……
你就拥有了世界，和它其中的一切。”
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