韩高官称金与正或携金正恩亲笔信 朝方称无意会见美国代表

韩媒称，韩国青瓦台发言人金宜谦7日下午召开例行记者会，就朝鲜冬奥高级别代表团成员中包括朝鲜劳动党委员长金正恩胞妹、劳动党中央委员会第一副部长金与正一事发表立场，称此举体现了朝方对韩国举办平昌冬奥会的祝贺以及朝方缓和半岛紧张局势的意志。
据韩联社2月7日报道，金宜谦表示，韩方将做好万全准备，确保朝鲜高级别代表团访韩参奥之行顺利。他指出，朝方代表团此次访韩旨在祝贺平昌冬奥会的盛大开幕，并寻求半岛问题的政治解决方案，因此具有非常重要的意义。鉴于金与正是劳动党内重要人物，预计她将在此行中拥有相当的裁量权，比金永南只身来韩更有分量，韩朝或借此机会开展更有实质意义的对话。
报道称，就总统文在寅是否同金永南等朝鲜高级别代表团举行会谈，这名高官表示，统一部正通过韩朝边境板门店的联络渠道进行协商。至于金与正是否会向文在寅转达金正恩的亲笔信，该高官表示，预计金与正很可能携带其兄长金正恩的亲笔信，但尚未接到朝方的有关通报。
被问及如能顺利开展对话，是否会在对话中探讨无核化问题时，该高官表示，目前只是对话的第一步，恐怕不会一见面就谈无核化。
报道称，他还表示，按常理来看，金与正等三人可能会在平昌冬奥会开幕当天出席文在寅为访韩各国首脑级外宾举办的招待会。另外，就朝鲜在平昌奥运会开幕前一天可能举行建军节阅兵式一事，该官员表示，韩国政府目前还没有就此发表正式立场。
报道称，朝鲜当天下午向韩方通报冬奥高级别代表团名单，除金与正外，还包括朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南、劳动党副委员长崔辉和韩朝高级别会谈朝鲜代表团团长、祖国和平统一委员会委员长李善权等党政要员。
另据韩联社2月8日报道，朝鲜高官表示，朝鲜访韩代表团无意会见美方人士。
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