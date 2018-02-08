香港冬季流感肆虐 特区政府宣布小学提前放年假

香港冬季流感肆虐，特区政府7日宣布，全港幼儿园、幼儿中心及小学提前到8日起放农历新年假，以防止流感进一步传播。一般而言，香港本地小学自13日起才开始放农历年假。
香港《头条日报》网站7日报道称，香港卫生防护中心总监黄加庆当天在记者会上称，自1月10日以来，香港学校和敬老院的流感个案有持续上升趋势，比以往流感季节高。截至上周六，共有333宗个案，其中43%出现在幼儿园或幼儿中心，41%发生在小学。截至7日早上，儿童感染流感的严重个案增至11宗，死亡个案两宗。港府7日展开跨部门会议后做出停课决定。
对于此次停课，香港大学微生物学系讲座教授袁国勇认为，此次疫情最严重的是年幼儿童组别。要避免再出现儿童流感严重个案，最简单的做法就是让学生提前放假。但香港幼儿教育人员协会主席周慧珍认为，以往停课，港府都预先与校方商讨，但这次没有事先通知校方，做法有些仓促。有家长表示赞成提前放年假，子女留在家中，可防止上学后被感染;但也有家长抱怨无法请假，家中无人照顾小朋友。
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