外媒分析美股缘何坐上“过山车”：根源在于量化宽松

外媒称，美国股市6日强劲反弹，盘中大起大落。5日标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数均创下逾六年来最大单日百分比跌幅，终止了美股连创新高的涨势。
暴跌之后强劲反弹
据路透社纽约2月6日报道，6日美股开低2%后，在平盘上下大幅震荡，凸显市场恢复震荡走势。当天道指高位和低位相差超过1100点。
道指大幅收涨567.02点，上涨2.33%至24912.77点；标普500指数收涨46.20点，上涨1.74%至2695.14点；纳斯达克综合指数收涨148.36点，上涨2.13%至7115.88点。
科技股、原材料股和非必需消费品类股周二涨幅居前。标普主要股票类目中仅有防御性公用事业股和地产股收跌。
另据路透社悉尼2月7日报道，美国股市主要指数在经历几日的暴跌后反弹，华尔街恢复了表面的平静，亚洲股市7日也努力站稳脚跟。
分析人士说，杠杆基金的恐慌性抛售似乎告一段落，使波动性略有下降，但长期来看，全球货币政策收紧的前景仍是一项挑战。
AMP资本投资公司分析师说：“缓慢取消经济刺激计划是一个非常合理的建议，尽管它又一次打了毫无准备的市场一个措手不及。鉴于未来几个月大西洋经济体的利率会上升，我们也许会看到市场的紧张情绪加剧。”
在早盘交易中，MSCI亚太指数（不含日本）缓慢上升0.5%，在6日大跌3.5%（创该指数自2015年8月以来的最大单日跌幅）后收复了一些失地。
澳大利亚主要股指上涨0.75%，日经指数上涨0.16%。日经指数6日大跌4.73%，为15个月来的最大单日跌幅。
多重因素共同造成
俄罗斯《观点报》网站2月6日文章称，美国股指5日大幅下跌。俄罗斯储蓄银行投资研究部分析师指出，如此大规模下跌没有明确原因，很可能是多重因素共同造成。
西北资本投资公司总经理米哈伊尔·汉诺夫提醒说：“这行情让人想起1987年10月19日的‘黑色星期一’。当时美国股指下跌逾22%，创历史上最大单日跌幅，而且没有明显原因——没有战争、制裁、地震。这险些导致芝加哥商品交易所关门。”
报道称，标普500指数6日又创15个月来最大涨幅。投资者早就在等待获利了结的由头——这种由头以上周五（2日）微调的形式出现。汉诺夫称，这导致市场开始“没有明显理由”（1月31日的美联储决策会议和2月2日的失业率数据没有任何不寻常之处）地下跌。
福宝外汇金融分析师亚历山大·库普齐克维奇表示同意。他说：“股市大跌不是糟糕的统计数据或投资者对经济的担忧引起的。这是市场对货币政策预计将更快回归正常作出的反应。市场不可能不调整。这个反应是其中之一。下跌令人印象深刻只是因为此前有同样令人印象深刻的反弹。”
不过，阿尔帕里公司分析师安娜·科科列娃给出的下跌原因完全不同。她认为，主要原因是美联储针对富国银行欺诈行为采取行动，后者是美国第三大银行。
她警告称：“存在一种可能性，即富国银行的问题恶化，使其重蹈雷曼兄弟公司的覆辙。这种情况将导致美国银行业爆发危机和股指大跌。这会波及全球股市，也包括俄罗斯。”
“量化宽松”惹的祸
另据“今日俄罗斯”电视台网站2月7日报道，如此暴跌往往发生在市场大规模估值过高之时，这次崩盘也是一样。就像一场早该发生的地震。
报道称，股市价格稳步上升最终达到5日崩盘前的水平，而股市价格的稳步上升始于各国中央银行决定通过推行“量化宽松”政策来拯救经济。2009年底，股票价值达到了完全合理的水平，然而央行承诺“不计代价”将股价推高，并为此从私营银行和其他金融机构（养老基金、保险公司等）处回购大量政府债券。
就美国而言，这一数额每年高达1万亿美元，大约相当于美国每年国内生产总值的7%。英格兰银行拿出大约2000亿英镑（1英镑约合1.4美元）回购政府债券，占国内生产总值的比例更大。
由于央行购买了那么多的债券，私营金融机构发现自己资金泛滥，然后便使用资金购买其他资产获得收益。这意味着量化宽松推高了股价，因为银行和养老基金等机构用量化宽松带来的资金购买了股票。
报道称，因此，这是历史上第一个由央行制造的股市泡沫，而央行刚刚遭遇了可完全归咎于它们的第一次股市崩盘。
报道认为，量化宽松就像是浮士德与魔鬼签订的契约：一旦签了契约，你就永远无法摆脱它。央行会打开无限印钞机，再次从金融机构处回购债券，从而为它们提供流动性，这些金融机构继而会将流动性注入市场，将市场价格再次推高到本来达不到的水平。
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