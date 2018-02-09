金正恩胞妹出席平昌冬奥会 外媒：“微笑外交”意在促韩放宽制裁

日媒称，朝鲜劳动党委员长金正恩派胞妹金与正出席平昌冬奥会的目的是让在南北对话问题上持积极态度的韩国方面放松警惕。通过实施动员大型艺术团和拉拉队的“微笑外交”，朝鲜无疑是想让韩国放宽制裁。
据日本《读卖新闻》2月8日报道，朝鲜媒体此前刚刚报道了金与正2月5日在平壤火车站微笑着为前往韩国艺术团送行的消息。由于她隶属劳动党宣传部门，最初就有专家指出，她可能被派往韩国出席冬奥会。不过，也有看法认为，把金正恩最信任的胞妹派往韩国具有很高风险。
韩国世宗研究所统一战略研究室长郑成长指出，决定派金与正赴韩意在向国内外宣传“改善南北关系的认真态度”。
报道称，韩国总统府有关人士对媒体表示，金与正“拥有相当大的裁度权”。他说，文在寅总统与高官代表团的会晤事宜“正通过板门店的联络渠道与朝鲜方面进行磋商”，估计金正与会参加会晤。推测认为，金与正有可能以转交金正恩的亲笔信形式，向韩方直接表达金正恩的意图。
报道称，30岁左右的金与正给人的柔和印象，跟已经到韩的艺术团和7日通过陆路入韩的拉拉队一样，堪称朝鲜的“武器”。
据韩联社报道，多由女性组成、被称为“美女军团”的拉拉队，自2005年以来首次访问韩国，艺术团在韩国进行公演则是2002年以来第一次。她们都是在推行南北融合政策的金大中、卢武铉时代被派往韩国的，起到了放松韩国人心理警惕的作用。朝鲜显然希望历史重现，上月南北部长级会谈中，朝鲜方面首席代表主动提及金大中政府就是明证。
报道称，国际社会担心的是，南北融合不能带来使朝鲜弃核的结果，并且韩国还逐渐接受朝鲜的单方面要求，使得此前建立起来的对朝制裁网一点点瓦解。
韩国统一部发言人7日说，朝鲜要求向停泊在韩国东部港口、作为艺术团住宿场所的“万景峰92号”客货轮提供燃料。该船靠港本身，是违反韩国政府对朝单独制裁措施的破例对待。如果向其提供燃料，令人怀疑与联合国安理会决议相抵触，因为决议规定了向朝鲜提供石油精制品的上限。
此外，跟金与正一道作为高官代表访韩的朝鲜国家体育指导委员会委员长崔辉，也被安理会决议规定不能前往海外，如何处理这一情况也是问题。
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